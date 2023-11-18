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Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023" - РИА Новости, 18.11.2023
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Шоубиз
 
08:00 18.11.2023 (обновлено: 08:10 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/vselennaya-1910116883.html
Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023"
Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023" - РИА Новости, 18.11.2023
Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023"
В субботу в Сальвадоре состоится финал международного конкурса "Мисс Вселенная — 2023". Нашу страну представит 22-летняя Маргарита Голубева. Действующая мисс... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:00
2023-11-18T08:10
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия
сальвадор
стиль жизни
михаил врубель
санкт-петербург
мисс вселенная
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. В субботу в Сальвадоре состоится финал международного конкурса "Мисс Вселенная — 2023". Нашу страну представит 22-летняя Маргарита Голубева. Действующая мисс Россия уже прекрасно выступила в полуфинале, получив тысячи восторженных отзывов от жюри и зрителей. Талант и обаяние: что известно о мисс Россия — 2023Маргарита Голубева родом из Санкт-Петербурга. Выросла в многодетной семье, из четырех детей — самая старшая. С детства увлекалась музыкой и творчеством, к 15 годам решила попробовать силы в актерском мастерстве и записалась на кастинг в рекламный ролик.А дальше — как в кино. Рита случайно ошиблась дверью и попала в модельное агентство, где ее заметили и предложили работу. Заключила большой контракт, участвовала в показах, фотосессиях, а затем и в конкурсах красоты. Так, она стала мисс студенчество России — 2021 и первой вице-мисс Европа — 2023.Карьеру модели успешно совмещала с учебой. Прошла во всероссийский этап олимпиады по экономике, а затем поступила в таможенную академию.В этом году Маргарита рискнула и решила участвовать в конкурсе "Мисс Россия" — вместе более чем с 85 тысячами девушек со всей страны.&quot;По итогам всех кастингов в течение года мы отобрали 50 финалисток, которые приняли участие в конкурсе &quot;Мисс Россия — 2023&quot;. Маргарита с первого дня выделялась не только внешними данными, но и ярким талантом, обаянием, максимальной собранностью, желанием работать. Полагаю, что все эти качества помогли ей привлечь внимание жюри и получить в финале наивысший балл&quot;, — рассказала РИА Новости Анастасия Беляк, генеральный директор конкурса &quot;Мисс Россия&quot;.После победы Маргарита Голубева подписала контракт с "Мисс Россия" и приступила к большой и серьезной подготовке к "Мисс Вселенная".В платье Царевны Лебеди: красавица из России покоряет мир&quot;Впервые в истории победительниц &quot;Мисс Россия&quot; у нас было всего три недели на подготовку к международному конкурсу. Но с такой мисс, как Маргарита, мы были уверены, что наша команда справится и за столь короткий срок&quot;, — объяснила Анастасия Беляк.Маргарита Голубева прибыла в Сальвадор в первых числах ноября. С собой она привезла множество стильных нарядов, которые продемонстрировала на мероприятиях "Мисс Вселенная".Один из самых ярких образов — в восхитительном костюме Царевны Лебеди, который создала петербургский дизайнер Ольга Малярова, взяв за основу русские сказки и знаменитую картину Михаила Врубеля.Как призналась Ольга, задумка появилась еще в прошлом году, но реализовать ее удалось только в этом. Как оказалось, очень вовремя.&quot;Меня обрадовало, что люди, еще не зная идею платья, восклицали: &quot;О, это же Врубель, &quot;Царевна Лебедь!&quot; — говорит Малярова. — Я считаю, у нас с командой получилось отлично&quot;.Для отделки белого платья дизайнер использовала речной жемчуг, полудрагоценные камни, а также бижутерию с хрусталем и самоцветами. Корсет украсило французское кружево, а юбку расшили тысячами слоев тонкого фатина.&quot;Между ними промежуток меньше сантиметра, и каждый слой вырезан в форме солнца. Это тяжелая техника. У нас ушло три месяца только на юбку&quot;, — уточняет Ольга.Не меньше усилий потребовало создание кокошника, который дополнил платье и связал образ с основной идеей и "Царевной Лебедью" Врубеля.&quot;Мы хотели, чтобы он сочетался с платьем, был копией картины — и чтобы все это еще и не падало. Задача оказалась непростой. Тем более что на кокошник оставалось очень мало времени. Платье мы готовили в течение года, а головной убор сделали буквально за две недели. Приходилось не спать ночами&quot;, — признается дизайнер.Ольга не первый раз шьет наряды для конкурса "Мисс Вселенная". В прошлом году она создала роскошное платье из красного бархата "Корона Российской империи", в котором нашу страну представила Анна Линникова.Финал близко: конкуренция на "Мисс Вселенная"Всего в Сальвадор приехали 86 девушек со всего мира, чтобы побороться за корону. График у каждой насыщенный: все участвуют в благотворительных и культурных мероприятиях, тренируются, репетируют и, конечно, общаются. &quot;Любой конкурс красоты — это конкуренция. Участницы претендуют на титул самой красивой девушки во Вселенной, — отметила Анастасия Беляк. — И тем не менее в первую очередь ценятся такие качества, как работа в команде, возможность внести вклад в улучшение нашего мира, заявить о себе, о своих взглядах, подчеркнуть важность женского голоса. В этом году Маргарите все удается. У нее сложились замечательные отношения с представительницами разных государств&quot;.Сама Маргарита рассказала, что, несмотря на большие нагрузки (девушка спит по четыре часа в сутки) и нехватку времени, смогла подружиться с некоторыми конкурсантками из других стран.&quot;На конкурсе огромное количество красивых талантливых девушек, — рассказала мисс Россия в своем блоге. — Чисто человеческие отношения с участницами из Непала, Зимбабве. Мне очень нравится их позиция по поводу женщин plus-size. Также я хорошо общаюсь с моими соседками из Латвии и Польши&quot;.Маргарита Голубева поблагодарила всех, кто переживает за нее, поддерживает. И добавила, что чувствует себя уверенно, чтобы достойно представить нашу страну в финале конкурса уже в эти выходные. А легкое волнение перед выходом на сцену, призналась мисс Россия, она обычно "затанцовывает" за кулисами.
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новости шоу-бизнеса, россия, сальвадор, стиль жизни, михаил врубель, санкт-петербург, мисс вселенная, мисс россия, новости культуры, стиль
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Сальвадор, Стиль жизни, Михаил Врубель, Санкт-Петербург, Мисс Вселенная, Мисс Россия, Новости культуры, стиль
Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023"

Маргарита Голубева представит Россию в финале "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезентация национального костюма, который мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева представит на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023"
Презентация национального костюма, который мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева представит на конкурсе Мисс Вселенная — 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. В субботу в Сальвадоре состоится финал международного конкурса "Мисс Вселенная — 2023". Нашу страну представит 22-летняя Маргарита Голубева. Действующая мисс Россия уже прекрасно выступила в полуфинале, получив тысячи восторженных отзывов от жюри и зрителей.

Талант и обаяние: что известно о мисс Россия — 2023

Маргарита Голубева родом из Санкт-Петербурга. Выросла в многодетной семье, из четырех детей — самая старшая. С детства увлекалась музыкой и творчеством, к 15 годам решила попробовать силы в актерском мастерстве и записалась на кастинг в рекламный ролик.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПервая вице-мисс Россия — 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая вице-мисс Россия — 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2023"
Первая Вице-мисс Россия 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия 2023 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Первая вице-мисс Россия — 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая вице-мисс Россия — 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия — 2023"
А дальше — как в кино. Рита случайно ошиблась дверью и попала в модельное агентство, где ее заметили и предложили работу. Заключила большой контракт, участвовала в показах, фотосессиях, а затем и в конкурсах красоты. Так, она стала мисс студенчество России — 2021 и первой вице-мисс Европа — 2023.
Карьеру модели успешно совмещала с учебой. Прошла во всероссийский этап олимпиады по экономике, а затем поступила в таможенную академию.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре
Мисс Россия - 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса Мисс Вселенная в Сальвадоре - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре
В этом году Маргарита рискнула и решила участвовать в конкурсе "Мисс Россия" — вместе более чем с 85 тысячами девушек со всей страны.
«

"По итогам всех кастингов в течение года мы отобрали 50 финалисток, которые приняли участие в конкурсе "Мисс Россия — 2023". Маргарита с первого дня выделялась не только внешними данными, но и ярким талантом, обаянием, максимальной собранностью, желанием работать. Полагаю, что все эти качества помогли ей привлечь внимание жюри и получить в финале наивысший балл", — рассказала РИА Новости Анастасия Беляк, генеральный директор конкурса "Мисс Россия".

После победы Маргарита Голубева подписала контракт с "Мисс Россия" и приступила к большой и серьезной подготовке к "Мисс Вселенная".

В платье Царевны Лебеди: красавица из России покоряет мир

«

"Впервые в истории победительниц "Мисс Россия" у нас было всего три недели на подготовку к международному конкурсу. Но с такой мисс, как Маргарита, мы были уверены, что наша команда справится и за столь короткий срок", — объяснила Анастасия Беляк.

Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
Маргарита Голубева прибыла в Сальвадор в первых числах ноября. С собой она привезла множество стильных нарядов, которые продемонстрировала на мероприятиях "Мисс Вселенная".
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

Мисс Россия - 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса Мисс Вселенная в Сальвадоре

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
1 из 3
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

Мисс Россия - 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса Мисс Вселенная в Сальвадоре

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
2 из 3
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева готовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

Мисс Россия - 2023 Маргарита Голубева готовится к финалу конкурса Мисс Вселенная в Сальвадоре

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева готовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
3 из 3

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
1 из 3

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
2 из 3

Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева готовится к финалу конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
3 из 3
Один из самых ярких образов — в восхитительном костюме Царевны Лебеди, который создала петербургский дизайнер Ольга Малярова, взяв за основу русские сказки и знаменитую картину Михаила Врубеля.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Царевна Лебедь" художника Михаила Врубеля
Репродукция картины Царевна-лебедь художника Михаила Врубеля - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости
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Репродукция картины "Царевна Лебедь" художника Михаила Врубеля
Как призналась Ольга, задумка появилась еще в прошлом году, но реализовать ее удалось только в этом. Как оказалось, очень вовремя.
«

"Меня обрадовало, что люди, еще не зная идею платья, восклицали: "О, это же Врубель, "Царевна Лебедь!" — говорит Малярова. — Я считаю, у нас с командой получилось отлично".

Для отделки белого платья дизайнер использовала речной жемчуг, полудрагоценные камни, а также бижутерию с хрусталем и самоцветами. Корсет украсило французское кружево, а юбку расшили тысячами слоев тонкого фатина.
© Фото : Фото из личного архива Ольги МаляровойПлатье "Царевна Лебедь", созданное дизайнером Ольгой Маляровой для Маргариты Голубевой, финалистки конкурса "Мисс Вселенная — 2023"
Платье Царевна-Лебедь, созданное дизайнером Ольгой Маляровой для Маргариты Голубевой - финалистки Мисс Вселенная 2023 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Фото из личного архива Ольги Маляровой
Платье "Царевна Лебедь", созданное дизайнером Ольгой Маляровой для Маргариты Голубевой, финалистки конкурса "Мисс Вселенная — 2023"
«

"Между ними промежуток меньше сантиметра, и каждый слой вырезан в форме солнца. Это тяжелая техника. У нас ушло три месяца только на юбку", — уточняет Ольга.

Не меньше усилий потребовало создание кокошника, который дополнил платье и связал образ с основной идеей и "Царевной Лебедью" Врубеля.
© Фото : Фото из личного архива Ольги МаляровойКокошник, созданный в мастерской Ольги Маляровой, к платью "Царевна Лебедь"
Кокошник, созданный в мастерской Ольги Маляровой, к платью Царевна-Лебедь - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Фото из личного архива Ольги Маляровой
Кокошник, созданный в мастерской Ольги Маляровой, к платью "Царевна Лебедь"
«

"Мы хотели, чтобы он сочетался с платьем, был копией картины — и чтобы все это еще и не падало. Задача оказалась непростой. Тем более что на кокошник оставалось очень мало времени. Платье мы готовили в течение года, а головной убор сделали буквально за две недели. Приходилось не спать ночами", — признается дизайнер.

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМисс Россия — 2022 Анна Линникова
Мисс Россия 2022 Анна Линникова - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мисс Россия — 2022 Анна Линникова
Ольга не первый раз шьет наряды для конкурса "Мисс Вселенная". В прошлом году она создала роскошное платье из красного бархата "Корона Российской империи", в котором нашу страну представила Анна Линникова.

Финал близко: конкуренция на "Мисс Вселенная"

Всего в Сальвадор приехали 86 девушек со всего мира, чтобы побороться за корону. График у каждой насыщенный: все участвуют в благотворительных и культурных мероприятиях, тренируются, репетируют и, конечно, общаются.
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
«

"Любой конкурс красоты — это конкуренция. Участницы претендуют на титул самой красивой девушки во Вселенной, — отметила Анастасия Беляк. — И тем не менее в первую очередь ценятся такие качества, как работа в команде, возможность внести вклад в улучшение нашего мира, заявить о себе, о своих взглядах, подчеркнуть важность женского голоса. В этом году Маргарите все удается. У нее сложились замечательные отношения с представительницами разных государств".

Сама Маргарита рассказала, что, несмотря на большие нагрузки (девушка спит по четыре часа в сутки) и нехватку времени, смогла подружиться с некоторыми конкурсантками из других стран.
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
Фотография, опубликованная Маргаритой Голубевой в социальной сети
«

"На конкурсе огромное количество красивых талантливых девушек, — рассказала мисс Россия в своем блоге. — Чисто человеческие отношения с участницами из Непала, Зимбабве. Мне очень нравится их позиция по поводу женщин plus-size. Также я хорошо общаюсь с моими соседками из Латвии и Польши".

Маргарита Голубева поблагодарила всех, кто переживает за нее, поддерживает. И добавила, что чувствует себя уверенно, чтобы достойно представить нашу страну в финале конкурса уже в эти выходные.
А легкое волнение перед выходом на сцену, призналась мисс Россия, она обычно "затанцовывает" за кулисами.
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