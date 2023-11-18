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Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023"

Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023" - РИА Новости, 18.11.2023

Финал близко! Как Россия покоряет мир на конкурсе "Мисс Вселенная — 2023"

В субботу в Сальвадоре состоится финал международного конкурса "Мисс Вселенная — 2023". Нашу страну представит 22-летняя Маргарита Голубева. Действующая мисс... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T08:00

2023-11-18T08:00

2023-11-18T08:10

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Юлия Зачетова. В субботу в Сальвадоре состоится финал международного конкурса "Мисс Вселенная — 2023". Нашу страну представит 22-летняя Маргарита Голубева. Действующая мисс Россия уже прекрасно выступила в полуфинале, получив тысячи восторженных отзывов от жюри и зрителей. Талант и обаяние: что известно о мисс Россия — 2023Маргарита Голубева родом из Санкт-Петербурга. Выросла в многодетной семье, из четырех детей — самая старшая. С детства увлекалась музыкой и творчеством, к 15 годам решила попробовать силы в актерском мастерстве и записалась на кастинг в рекламный ролик.А дальше — как в кино. Рита случайно ошиблась дверью и попала в модельное агентство, где ее заметили и предложили работу. Заключила большой контракт, участвовала в показах, фотосессиях, а затем и в конкурсах красоты. Так, она стала мисс студенчество России — 2021 и первой вице-мисс Европа — 2023.Карьеру модели успешно совмещала с учебой. Прошла во всероссийский этап олимпиады по экономике, а затем поступила в таможенную академию.В этом году Маргарита рискнула и решила участвовать в конкурсе "Мисс Россия" — вместе более чем с 85 тысячами девушек со всей страны."По итогам всех кастингов в течение года мы отобрали 50 финалисток, которые приняли участие в конкурсе "Мисс Россия — 2023". Маргарита с первого дня выделялась не только внешними данными, но и ярким талантом, обаянием, максимальной собранностью, желанием работать. Полагаю, что все эти качества помогли ей привлечь внимание жюри и получить в финале наивысший балл", — рассказала РИА Новости Анастасия Беляк, генеральный директор конкурса "Мисс Россия".После победы Маргарита Голубева подписала контракт с "Мисс Россия" и приступила к большой и серьезной подготовке к "Мисс Вселенная".В платье Царевны Лебеди: красавица из России покоряет мир"Впервые в истории победительниц "Мисс Россия" у нас было всего три недели на подготовку к международному конкурсу. Но с такой мисс, как Маргарита, мы были уверены, что наша команда справится и за столь короткий срок", — объяснила Анастасия Беляк.Маргарита Голубева прибыла в Сальвадор в первых числах ноября. С собой она привезла множество стильных нарядов, которые продемонстрировала на мероприятиях "Мисс Вселенная".Один из самых ярких образов — в восхитительном костюме Царевны Лебеди, который создала петербургский дизайнер Ольга Малярова, взяв за основу русские сказки и знаменитую картину Михаила Врубеля.Как призналась Ольга, задумка появилась еще в прошлом году, но реализовать ее удалось только в этом. Как оказалось, очень вовремя."Меня обрадовало, что люди, еще не зная идею платья, восклицали: "О, это же Врубель, "Царевна Лебедь!" — говорит Малярова. — Я считаю, у нас с командой получилось отлично".Для отделки белого платья дизайнер использовала речной жемчуг, полудрагоценные камни, а также бижутерию с хрусталем и самоцветами. Корсет украсило французское кружево, а юбку расшили тысячами слоев тонкого фатина."Между ними промежуток меньше сантиметра, и каждый слой вырезан в форме солнца. Это тяжелая техника. У нас ушло три месяца только на юбку", — уточняет Ольга.Не меньше усилий потребовало создание кокошника, который дополнил платье и связал образ с основной идеей и "Царевной Лебедью" Врубеля."Мы хотели, чтобы он сочетался с платьем, был копией картины — и чтобы все это еще и не падало. Задача оказалась непростой. Тем более что на кокошник оставалось очень мало времени. Платье мы готовили в течение года, а головной убор сделали буквально за две недели. Приходилось не спать ночами", — признается дизайнер.Ольга не первый раз шьет наряды для конкурса "Мисс Вселенная". В прошлом году она создала роскошное платье из красного бархата "Корона Российской империи", в котором нашу страну представила Анна Линникова.Финал близко: конкуренция на "Мисс Вселенная"Всего в Сальвадор приехали 86 девушек со всего мира, чтобы побороться за корону. График у каждой насыщенный: все участвуют в благотворительных и культурных мероприятиях, тренируются, репетируют и, конечно, общаются. "Любой конкурс красоты — это конкуренция. Участницы претендуют на титул самой красивой девушки во Вселенной, — отметила Анастасия Беляк. — И тем не менее в первую очередь ценятся такие качества, как работа в команде, возможность внести вклад в улучшение нашего мира, заявить о себе, о своих взглядах, подчеркнуть важность женского голоса. В этом году Маргарите все удается. У нее сложились замечательные отношения с представительницами разных государств".Сама Маргарита рассказала, что, несмотря на большие нагрузки (девушка спит по четыре часа в сутки) и нехватку времени, смогла подружиться с некоторыми конкурсантками из других стран."На конкурсе огромное количество красивых талантливых девушек, — рассказала мисс Россия в своем блоге. — Чисто человеческие отношения с участницами из Непала, Зимбабве. Мне очень нравится их позиция по поводу женщин plus-size. Также я хорошо общаюсь с моими соседками из Латвии и Польши".Маргарита Голубева поблагодарила всех, кто переживает за нее, поддерживает. И добавила, что чувствует себя уверенно, чтобы достойно представить нашу страну в финале конкурса уже в эти выходные. А легкое волнение перед выходом на сцену, призналась мисс Россия, она обычно "затанцовывает" за кулисами.

https://ria.ru/20230919/konkursy-1897003903.html

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