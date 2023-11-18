https://ria.ru/20231118/uzhas-1910238331.html

Наступать не могут. Зеленскому сообщили ужасные новости, заявили в Киеве

Наступать не могут. Зеленскому сообщили ужасные новости, заявили в Киеве - РИА Новости, 18.11.2023

Наступать не могут. Зеленскому сообщили ужасные новости, заявили в Киеве

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже сообщили о сокращении западной поддержки из-за провалов ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:22

2023-11-18T09:22

2023-11-18T09:22

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владимир зеленский

леонид кучма

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже сообщили о сокращении западной поддержки из-за провалов ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Денег Украине уже не будет. Видимо, Зеленскому и Ермаку про это сказали, что уже все. Вы наступать уже не можете, вы бесполезны", — указал политолог.По его словам, западные страны уже дали понять украинскому руководству, что поддержки Киеву в скором времени прекратят, поскольку вооруженные силы государства не способны добиваться каких-либо успехов, а в скором времени Украина потеряет важные для нее земли.Он считает, что единственным спасением для страны в таком плачевном положении будет отмена военного положения и проведение переговоров с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910094515.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины, политика