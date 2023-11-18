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"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву - РИА Новости, 18.11.2023
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву
Приход Дональда Трампа к власти в США в результате выборов 2024 года будет ударом по поставкам оружия для ВСУ, пишет Express. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:07
2023-11-18T19:07
2023-11-18T19:07
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США в результате выборов 2024 года будет ударом по поставкам оружия для ВСУ, пишет Express."Переизбрание лидера республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, может положить конец отправке помощи Украине", — говорится в статье.Трамп уже пообещал, что в случае своего избрания он урегулирует конфликт в Восточной Европе еще до своей инаугурации. Для этого он собирается прекратить "бесконечный поток американских денег" в Киев, отмечается в публикации.По информации издания, украинские власти уже начали всерьез беспокоиться из-за возможного прихода Трампа к власти в Соединенных Штатах в следующем году.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024-го. На выдвижение кандидатом от республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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Политика, США, Россия, Дональд Трамп, Рон Десантис, Вивек Рамасвами, Вооруженные силы Украины, ООН, Киев, Украина
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву
Express: приход Трампа к власти в 2024 году положит конец помощи Украине