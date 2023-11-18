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"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву - РИА Новости, 18.11.2023
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19:07 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/ukraina-1910311152.html
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву - РИА Новости, 18.11.2023
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву
Приход Дональда Трампа к власти в США в результате выборов 2024 года будет ударом по поставкам оружия для ВСУ, пишет Express. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:07
2023-11-18T19:07
политика
сша
россия
дональд трамп
рон десантис
вивек рамасвами
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США в результате выборов 2024 года будет ударом по поставкам оружия для ВСУ, пишет Express."Переизбрание лидера республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, может положить конец отправке помощи Украине", — говорится в статье.Трамп уже пообещал, что в случае своего избрания он урегулирует конфликт в Восточной Европе еще до своей инаугурации. Для этого он собирается прекратить "бесконечный поток американских денег" в Киев, отмечается в публикации.По информации издания, украинские власти уже начали всерьез беспокоиться из-за возможного прихода Трампа к власти в Соединенных Штатах в следующем году.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024-го. На выдвижение кандидатом от республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20231118/zaluzhnyy-1910298211.html
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политика, сша, россия, дональд трамп, рон десантис, вивек рамасвами, вооруженные силы украины, оон, киев, украина
Политика, США, Россия, Дональд Трамп, Рон Десантис, Вивек Рамасвами, Вооруженные силы Украины, ООН, Киев, Украина
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву

Express: приход Трампа к власти в 2024 году положит конец помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США в результате выборов 2024 года будет ударом по поставкам оружия для ВСУ, пишет Express.
«
"Переизбрание лидера республиканской партии, бывшего президента Дональда Трампа, может положить конец отправке помощи Украине", — говорится в статье.
Трамп уже пообещал, что в случае своего избрания он урегулирует конфликт в Восточной Европе еще до своей инаугурации. Для этого он собирается прекратить "бесконечный поток американских денег" в Киев, отмечается в публикации.
По информации издания, украинские власти уже начали всерьез беспокоиться из-за возможного прихода Трампа к власти в Соединенных Штатах в следующем году.
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Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024-го. На выдвижение кандидатом от республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.
Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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ПолитикаСШАРоссияДональд ТрампРон ДесантисВивек РамасвамиВооруженные силы УкраиныООНКиевУкраина
 
 
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