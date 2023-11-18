https://ria.ru/20231118/ubiystvo-1910273156.html

В Петербурге девочку по ошибке заподозрили в убийстве бабушки табуреткой

В Петербурге девочку по ошибке заподозрили в убийстве бабушки табуреткой - РИА Новости, 18.11.2023

В Петербурге девочку по ошибке заподозрили в убийстве бабушки табуреткой

Десятилетняя девочка, которую заподозрили в убийстве бабушки табуреткой в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, оказалась непричастна к смерти женщины,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:32

2023-11-18T14:32

2023-11-18T14:32

происшествия

санкт-петербург

калининский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Десятилетняя девочка, которую заподозрили в убийстве бабушки табуреткой в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, оказалась непричастна к смерти женщины, которая вела маргинальный образ жизни, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Известия" ранее сообщили, что десятилетняя девочка подозревается в убийстве 58-летней матери в Петербурге. Как пояснил собеседник агентства, речь идет о 58-летней жительнице Калининского района, тело которой без внешних признаков насильственной смерти нашли в квартире одного из домов на проспекте Культуры 13 ноября. Женщина была не матерью, а бабушкой ребенка, которого первоначально заподозрили в причастности к ее смерти. "После вскрытия было установлено, что женщина могла скончаться от черепно-мозговой травмы. Прибывшие родственники и следователь СК начали опрашивать 10-летнюю внучку, которая от испуга ничего не могла сказать. Следователь и родственники ошибочно предположили, что девочка могла ударить пострадавшую табуретом. На текущий момент доказательств о причастности девочки нет", - рассказал источник. По его словам, результаты судебно-медицинской экспертизы ожидаются в ближайшее время. Собеседник агентства добавил, что умершая женщина вела маргинальный образ жизни и часто употребляла алкоголь. Официальным комментарием регионального главка МВД РФ РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20231117/razgovor-1910145004.html

https://ria.ru/20231108/ubiystvo-1908128240.html

санкт-петербург

калининский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, калининский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)