https://ria.ru/20231118/turtsiya-1910252518.html

Турция займется переработкой российского зерна

Турция займется переработкой российского зерна - РИА Новости, 18.11.2023

Турция займется переработкой российского зерна

Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:37

2023-11-18T11:37

2023-11-18T11:37

россия

турция

африка

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий патрушев

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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает инициативу, совместно с Катаром будет содействовать переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся страны. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу. "Наш президент (Турции, Тайип Эрдоган - ред.) говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы", - сообщил министр.

https://ria.ru/20230928/zerno-1899313378.html

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турция

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, африка, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий патрушев, в мире