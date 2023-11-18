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Турция займется переработкой российского зерна - РИА Новости, 18.11.2023
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11:37 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/turtsiya-1910252518.html
Турция займется переработкой российского зерна
Турция займется переработкой российского зерна - РИА Новости, 18.11.2023
Турция займется переработкой российского зерна
Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:37
2023-11-18T11:37
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африка
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает инициативу, совместно с Катаром будет содействовать переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся страны. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу. "Наш президент (Турции, Тайип Эрдоган - ред.) говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы", - сообщил министр.
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россия, турция, африка, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий патрушев, в мире
Россия, Турция, Африка, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, В мире
Турция займется переработкой российского зерна

Турция займется переработкой российского зерна в муку и ее отправкой в Африку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых культур в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых культур в Новосибирской области. Архивное фото
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Турция займется переработкой российского зерна в муку и её отправкой в нуждающиеся страны Африки через различные механизмы, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.
О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает инициативу, совместно с Катаром будет содействовать переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся страны. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу.
"Наш президент (Турции, Тайип Эрдоган - ред.) говорил о том, что российское зерно в виде муки будет направляться в страны Африки. Мы будем превращать зерно в муку, отправлять через различные механизмы", - сообщил министр.
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РоссияТурцияАфрикаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПатрушевВ мире
 
 
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