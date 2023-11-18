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Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу - РИА Новости, 18.11.2023
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11:38 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html
Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу
Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу - РИА Новости, 18.11.2023
Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу
Департамент транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка" в день рождения Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:38
2023-11-18T11:38
общество
москва
дед мороз
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
новый год
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка" в день рождения Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства. "Новый год совсем близко! Совместно со столичным департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза в день рождения доброго волшебника мы выпустили новые тематические карты "Тройка". На карте изображена Московская усадьба Деда Мороза - столичная резиденция зимнего волшебника в Кузьминках, где сказка живет круглый год", - говорится в сообщении. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приобрести праздничную "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
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общество, москва, дед мороз, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, новый год
Общество, Москва, Дед Мороз, Максим Ликсутов , Департамент транспорта г. Москвы, Новый год
Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу

Дептранс Москвы выпустил тематическую карту "Тройка" в день рождения Деда Мороза

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramТематическая карта "Тройка" с изображением Московской усадьбы Деда Мороза
Тематическая карта Тройка с изображением Московской усадьбы Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Тематическая карта "Тройка" с изображением Московской усадьбы Деда Мороза
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка" в день рождения Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.
"Новый год совсем близко! Совместно со столичным департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза в день рождения доброго волшебника мы выпустили новые тематические карты "Тройка". На карте изображена Московская усадьба Деда Мороза - столичная резиденция зимнего волшебника в Кузьминках, где сказка живет круглый год", - говорится в сообщении.
По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приобрести праздничную "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.
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ОбществоМоскваДед МорозМаксим ЛиксутовДепартамент транспорта г. МосквыНовый год
 
 
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