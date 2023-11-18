https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html

Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу

Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу - РИА Новости, 18.11.2023

Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу

Департамент транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка" в день рождения Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:38

2023-11-18T11:38

2023-11-18T11:38

общество

москва

дед мороз

максим ликсутов

департамент транспорта г. москвы

новый год

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы выпустил тематическую карту "Тройка" в день рождения Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале столичного ведомства. "Новый год совсем близко! Совместно со столичным департаментом культуры и Московской усадьбой Деда Мороза в день рождения доброго волшебника мы выпустили новые тематические карты "Тройка". На карте изображена Московская усадьба Деда Мороза - столичная резиденция зимнего волшебника в Кузьминках, где сказка живет круглый год", - говорится в сообщении. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, приобрести праздничную "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также в интернет-магазине.

https://ria.ru/20231118/dedmoroz-1909815180.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, дед мороз, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы, новый год