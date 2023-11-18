В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, а также в Черкасской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее сигнал тревоги был объявлен еще в пяти областях: в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины.
Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 23.46 мск в Киеве, начиная с 23.25 по мск распространился по Черкасской и Винницкой областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.