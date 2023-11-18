https://ria.ru/20231118/trevoga-1910335581.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T23:52

2023-11-18T23:52

2023-11-19T00:02

в мире

киев

винницкая область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее сигнал тревоги был объявлен еще в пяти областях: в Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины.Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в 23.46 мск в Киеве, начиная с 23.25 по мск распространился по Черкасской и Винницкой областях страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

винницкая область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, винницкая область, украина, вооруженные силы украины