https://ria.ru/20231118/trevoga-1910332428.html

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.11.2023

В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T22:49

2023-11-18T22:49

2023-11-18T22:49

специальная военная операция на украине

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россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Черниговской области прозвучал в 22.12 мск, в 22.19 мск тревога была объявлена в Киевской области. Позже она распространилась на другие регионы. В субботу также объявлялась тревога в Сумской и Полтавской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины