В четырех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Черкасской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" в одном из украинских городов
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие" в одном из украинских городов. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в Черниговской области прозвучал в 22.12 мск, в 22.19 мск тревога была объявлена в Киевской области. Позже она распространилась на другие регионы.
В субботу также объявлялась тревога в Сумской и Полтавской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.