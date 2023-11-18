https://ria.ru/20231118/tramp-1910252342.html

Суд в Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

Суд в Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году - РИА Новости, 18.11.2023

Суд в Колорадо допустил Трампа к выборам в 2024 году

Суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году, однако при этом он не... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:37

2023-11-18T11:37

2023-11-18T11:37

в мире

сша

колорадо

флорида

дональд трамп

джо байден

рон десантис

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к подстрекательствам к штурму Капитолия в 2021 году, однако при этом он не нарушил присягу, а его кандидатура может быть допущена к предстоящим президентским выборам в США, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на решение суда. "Судья штата Колорадо в пятницу постановила, что Дональд Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов штата, установив, что, хотя он подстрекал к политическому насилию во время нападения на американский Капитолий 6 января 2021 года, он этим не нарушил свою присягу", - сообщает агентство. По данным агентства, в своем постановлении судья пришла к выводу, что "Трамп действовал с конкретным намерением спровоцировать политическое насилие и направить его на Капитолий", чтобы остановить передачу власти президенту США Джо Байдену. Однако она отметила, что существуют "убедительные аргументы с обеих сторон" относительно того, следует ли включать президентов в число тех, кому может быть запрещено занимать государственные должности. Агентство отмечает, что решение в Колорадо последовало за аналогичными решениями судов в нескольких других штатах, которые оставили Трампа в избирательных бюллетенях. При этом Трампа до сих пор не исключили ни из одного избирательного бюллетеня. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231115/tramp-1909653140.html

https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1909019901.html

сша

колорадо

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, колорадо, флорида, дональд трамп, джо байден, рон десантис, оон