https://ria.ru/20231118/tof-1910268408.html

Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт

Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт - РИА Новости, 18.11.2023

Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:43

2023-11-18T13:43

2023-11-18T13:43

тихоокеанский флот вмф россии

вишакхапатнам

россия

индия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия", - говорится в сообщении. В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия. Стоянка российских кораблей в Вишакхапатнаме запланирована до 20 ноября. Цель дальнего морского похода - демонстрация и популяризация Военно-морского флага России в регионе, развитие и укрепление дружественных отношений с иностранными государствами.

https://ria.ru/20231113/piraty-1909031403.html

вишакхапатнам

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тихоокеанский флот вмф россии, вишакхапатнам, россия, индия