Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт
Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам
© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц"
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Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия", - говорится в сообщении.
В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.
Стоянка российских кораблей в Вишакхапатнаме запланирована до 20 ноября.
Цель дальнего морского похода - демонстрация и популяризация Военно-морского флага России в регионе, развитие и укрепление дружественных отношений с иностранными государствами.