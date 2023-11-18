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Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт - РИА Новости, 18.11.2023
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13:43 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/tof-1910268408.html
Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт
Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт - РИА Новости, 18.11.2023
Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:43
2023-11-18T13:43
тихоокеанский флот вмф россии
вишакхапатнам
россия
индия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия", - говорится в сообщении. В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия. Стоянка российских кораблей в Вишакхапатнаме запланирована до 20 ноября. Цель дальнего морского похода - демонстрация и популяризация Военно-морского флага России в регионе, развитие и укрепление дружественных отношений с иностранными государствами.
https://ria.ru/20231113/piraty-1909031403.html
вишакхапатнам
россия
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тихоокеанский флот вмф россии, вишакхапатнам, россия, индия
Тихоокеанский флот ВМФ России, Вишакхапатнам, Россия, Индия
Отряд кораблей ТОФ совершил деловой заход в индийский порт

Отряд кораблей ТОФ прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль ВМФ РФ Адмирал Трибуц
© Министерство обороны РФ
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Большой противолодочный корабль ВМФ РФ "Адмирал Трибуц". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в индийский порт Вишакхапатнам, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения ТОФ.
"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и среднего морского танкера "Печенга" в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия", - говорится в сообщении.
В главной базе восточного флота ВМС Индии прошла церемония торжественной встречи российских кораблей, для моряков-тихоокеанцев запланированы протокольные, культурные и спортивные мероприятия.
Стоянка российских кораблей в Вишакхапатнаме запланирована до 20 ноября.
Цель дальнего морского похода - демонстрация и популяризация Военно-морского флага России в регионе, развитие и укрепление дружественных отношений с иностранными государствами.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВишакхапатнамРоссияИндия
 
 
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