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"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 18.11.2023 (обновлено: 15:36 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 18.11.2023
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Украина рискует лишиться новых территорий, если не пойдет на мирные переговоры с Россией в ближайшее время, заявил отставной американский подполковник Дэниел... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:14
2023-11-18T15:36
в мире
россия
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина рискует лишиться новых территорий, если не пойдет на мирные переговоры с Россией в ближайшее время, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Если сейчас пойти на мирные переговоры, есть шанс сохранить имеющиеся территории и не потерять еще больше. &lt;…&gt; Если мы проигнорируем реальность, если мы продолжим говорить, что дадим еще больше техники, &lt;…&gt; тогда вероятность того, что Россия получит новые территории, значительно возрастает", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что украинская армия не обладает достаточными ресурсами для победы, а западная помощь не дала никаких результатов."Российская армия продолжает расти, ее возможности расширяются. &lt;…&gt; Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) уже продвигаются на севере, идут вперед на юге. Кто знает, может, к концу зимы они начнут еще одно наступление", — подытожил эксперт.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
https://ria.ru/20231117/trata-1910011092.html
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины

Офицер Дэвис: Украина потеряет еще больше территорий, если не начнет переговоры

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина рискует лишиться новых территорий, если не пойдет на мирные переговоры с Россией в ближайшее время, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"Если сейчас пойти на мирные переговоры, есть шанс сохранить имеющиеся территории и не потерять еще больше. <…> Если мы проигнорируем реальность, если мы продолжим говорить, что дадим еще больше техники, <…> тогда вероятность того, что Россия получит новые территории, значительно возрастает", — отметил он.
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Дэвис подчеркнул, что украинская армия не обладает достаточными ресурсами для победы, а западная помощь не дала никаких результатов.
"Российская армия продолжает расти, ее возможности расширяются. <…> Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) уже продвигаются на севере, идут вперед на юге. Кто знает, может, к концу зимы они начнут еще одно наступление", — подытожил эксперт.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенДмитрий Песков
 
 
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