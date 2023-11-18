https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 18.11.2023
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Украина рискует лишиться новых территорий, если не пойдет на мирные переговоры с Россией в ближайшее время, заявил отставной американский подполковник Дэниел... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:14
2023-11-18T09:14
2023-11-18T15:36
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украина рискует лишиться новых территорий, если не пойдет на мирные переговоры с Россией в ближайшее время, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Если сейчас пойти на мирные переговоры, есть шанс сохранить имеющиеся территории и не потерять еще больше. <…> Если мы проигнорируем реальность, если мы продолжим говорить, что дадим еще больше техники, <…> тогда вероятность того, что Россия получит новые территории, значительно возрастает", — отметил он.Дэвис подчеркнул, что украинская армия не обладает достаточными ресурсами для победы, а западная помощь не дала никаких результатов."Российская армия продолжает расти, ее возможности расширяются. <…> Они (Вооруженные силы России. — Прим. ред.) уже продвигаются на севере, идут вперед на юге. Кто знает, может, к концу зимы они начнут еще одно наступление", — подытожил эксперт.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
https://ria.ru/20231117/trata-1910011092.html
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Офицер Дэвис: Украина потеряет еще больше территорий, если не начнет переговоры