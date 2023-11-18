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В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 18.11.2023
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14:28 18.11.2023 (обновлено: 15:22 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/telo-1910272867.html
В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти
В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 18.11.2023
В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти
В Ачинске на западе Красноярского края возбуждено дело об убийстве 12-летнего мальчика, тело которого было найдено на берегу реки, сообщает региональный главк... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:28
2023-11-18T15:22
происшествия
ачинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. В Ачинске на западе Красноярского края возбуждено дело об убийстве 12-летнего мальчика, тело которого было найдено на берегу реки, сообщает региональный главк СК. Сообщение об исчезновении ребенка поступило от жительницы Ачинска в пятницу. Следователи установили, что в четверг 12-летний мальчик не вернулся из школы. "В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка... В рамках поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено 18 ноября 2023 года в реке Мазулька, протекающей в границах города Ачинска, с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на теле обнаружено ножевое ранение. В данный момент назначен ряд судебных экспертиз. В ведомстве уточнили, что вечером вечер и ночь ребенок находился на территории домовладения у сверстника. На причастность к совершению преступления проверяются сверстник погибшего и его отчим.
https://ria.ru/20231108/telo-1908121063.html
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происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти

В Ачинске нашли тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМесто обнаружения тела подростка на берегу реки в Ачинске Красноярского края
Место обнаружения тела подростка на берегу реки в Ачинске Красноярского края - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Место обнаружения тела подростка на берегу реки в Ачинске Красноярского края
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. В Ачинске на западе Красноярского края возбуждено дело об убийстве 12-летнего мальчика, тело которого было найдено на берегу реки, сообщает региональный главк СК.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило от жительницы Ачинска в пятницу. Следователи установили, что в четверг 12-летний мальчик не вернулся из школы.
«
"В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка... В рамках поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено 18 ноября 2023 года в реке Мазулька, протекающей в границах города Ачинска, с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на теле обнаружено ножевое ранение. В данный момент назначен ряд судебных экспертиз. В ведомстве уточнили, что вечером вечер и ночь ребенок находился на территории домовладения у сверстника. На причастность к совершению преступления проверяются сверстник погибшего и его отчим.
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ПроисшествияАчинскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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