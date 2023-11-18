https://ria.ru/20231118/telo-1910272867.html

В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти

В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 18.11.2023

В Красноярском крае нашли тело мальчика с признаками насильственной смерти

В Ачинске на западе Красноярского края возбуждено дело об убийстве 12-летнего мальчика, тело которого было найдено на берегу реки, сообщает региональный главк... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:28

2023-11-18T14:28

2023-11-18T15:22

происшествия

ачинск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. В Ачинске на западе Красноярского края возбуждено дело об убийстве 12-летнего мальчика, тело которого было найдено на берегу реки, сообщает региональный главк СК. Сообщение об исчезновении ребенка поступило от жительницы Ачинска в пятницу. Следователи установили, что в четверг 12-летний мальчик не вернулся из школы. "В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка... В рамках поисковых мероприятий тело мальчика обнаружено 18 ноября 2023 года в реке Мазулька, протекающей в границах города Ачинска, с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на теле обнаружено ножевое ранение. В данный момент назначен ряд судебных экспертиз. В ведомстве уточнили, что вечером вечер и ночь ребенок находился на территории домовладения у сверстника. На причастность к совершению преступления проверяются сверстник погибшего и его отчим.

https://ria.ru/20231108/telo-1908121063.html

ачинск

красноярский край

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происшествия, ачинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)