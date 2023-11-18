https://ria.ru/20231118/strelba-1910212248.html
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек - РИА Новости, 18.11.2023
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек
Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:07
2023-11-18T01:07
2023-11-18T11:03
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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции.В результате погибли несколько человек. Спустя некоторое время после сообщения о стрельбе правоохранители опубликовали пост в соцсети X, в котором заявили, что ситуацию в больнице "удалось взять под контроль". "Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося", - проинформировали полицейские. Обстоятельства случившегося, а также мотивы стрелявшего на данный момент не приводятся.
https://ria.ru/20231028/strelba-1905880584.html
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нью-гэмпшир, в мире
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек
В больнице в американском штате Нью-Гэмпшир произошла стрельба, есть жертвы
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции.
В результате погибли несколько человек. Спустя некоторое время после сообщения о стрельбе правоохранители опубликовали пост в соцсети X, в котором заявили, что ситуацию в больнице "удалось взять под контроль".
"Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося", - проинформировали полицейские.
Обстоятельства случившегося, а также мотивы стрелявшего на данный момент не приводятся.
В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе