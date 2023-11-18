Рейтинг@Mail.ru
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 18.11.2023 (обновлено: 11:03 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/strelba-1910212248.html
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек - РИА Новости, 18.11.2023
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек
Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:07
2023-11-18T11:03
нью-гэмпшир
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910239926_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0cc4a0dc2f69b4cd89e6c2c6b8638e0.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции.В результате погибли несколько человек. Спустя некоторое время после сообщения о стрельбе правоохранители опубликовали пост в соцсети X, в котором заявили, что ситуацию в больнице "удалось взять под контроль". "Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося", - проинформировали полицейские. Обстоятельства случившегося, а также мотивы стрелявшего на данный момент не приводятся.
https://ria.ru/20231028/strelba-1905880584.html
нью-гэмпшир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910239926_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c6171a26544058a19fa9c228e41672a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-гэмпшир, в мире
Нью-Гэмпшир, В мире
В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек

В больнице в американском штате Нью-Гэмпшир произошла стрельба, есть жертвы

© AP Photo / Michael DwyerПолицейский на дороге, ведущей к больнице Нью-Гэмпшира, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023
Полицейский на дороге, ведущей к больнице Нью-Гэмпшира, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Michael Dwyer
Полицейский на дороге, ведущей к больнице Нью-Гэмпшира, где в результате стрельбы погиб один человек. 18 ноября 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции.
В результате погибли несколько человек. Спустя некоторое время после сообщения о стрельбе правоохранители опубликовали пост в соцсети X, в котором заявили, что ситуацию в больнице "удалось взять под контроль".
"Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося", - проинформировали полицейские.
Обстоятельства случившегося, а также мотивы стрелявшего на данный момент не приводятся.
Отделение неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
В штате Мэн рассказали о мотивах мужчины, подозреваемого стрельбе
28 октября, 19:47
 
Нью-ГэмпширВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала