https://ria.ru/20231118/strelba-1910212248.html

В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек

В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек - РИА Новости, 18.11.2023

В США в результате стрельбы в больнице погибли несколько человек

Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:07

2023-11-18T01:07

2023-11-18T11:03

нью-гэмпшир

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Стрельба с жертвами произошла в пятницу в муниципальной больнице американского города Конкорда (штат Нью-Гэмпшир), сообщили в местной полиции.В результате погибли несколько человек. Спустя некоторое время после сообщения о стрельбе правоохранители опубликовали пост в соцсети X, в котором заявили, что ситуацию в больнице "удалось взять под контроль". "Подозреваемый скончался. Полиция ведет расследование случившегося", - проинформировали полицейские. Обстоятельства случившегося, а также мотивы стрелявшего на данный момент не приводятся.

https://ria.ru/20231028/strelba-1905880584.html

нью-гэмпшир

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нью-гэмпшир, в мире