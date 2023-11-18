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Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий - РИА Новости, 18.11.2023
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23:14 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/stipendii-1910334113.html
Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий
Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий - РИА Новости, 18.11.2023
Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули Украину и... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T23:14
2023-11-18T23:14
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули Украину и обучаются за рубежом, при этом стипендиальное обеспечение увеличат тем, кто находится на территории страны. Его слова приводит телеканал Еspreso.tv."Вопрос стипендиального обеспечения им (студентам, обучающихся за границей - ред.) будет перекрыт, и в этом случае это будет означать, что у нас будет экономия средств, которая позволит увеличить стипендии тем, кто находится на территории Украины. Мы должны помочь студентам, которые учатся на Украине", - заявил Винницкий.По его словам, на вопрос выплат стипендий обратил внимание Владимир Зеленский. Поэтому, как передает СМИ, стипендии студентам, которые остаются за границей, вероятнее всего, будут отменены. Также Винницкий заявил, что в связи со сложившейся на Украине демографической ситуацией власти рассматривают вопрос уменьшения количества высших учебных заведений в стране. По мнению чиновника, столько университетов, сколько существует на Украине сегодня, содержать нерентабельно. "Количество заведений высшего образования за последние 15 лет уменьшилось очень мало. Пятнадцать лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня - 3,5 тысячи. Демография свидетельствует, что в следующем году у нас не станет больше семнадцатилетних", - приводит слова Винницкого украинское издание osvita.ua. Как сообщал 10 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от МВФ, Европейского союза и США, а также других государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
https://ria.ru/20230908/vsu-1894988963.html
https://ria.ru/20230913/povestki-1896211745.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, мвф, денис шмыгаль
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, МВФ, Денис Шмыгаль
Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий

Минобразования Украины: обучающиеся за рубежом студенты будут лишены стипендий

© РИА Новости / Алексей Фурман | Перейти в медиабанкХарьковский национальный университет имени Каразина
Харьковский национальный университет имени Каразина - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Харьковский национальный университет имени Каразина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули Украину и обучаются за рубежом, при этом стипендиальное обеспечение увеличат тем, кто находится на территории страны. Его слова приводит телеканал Еspreso.tv.
«
"Вопрос стипендиального обеспечения им (студентам, обучающихся за границей - ред.) будет перекрыт, и в этом случае это будет означать, что у нас будет экономия средств, которая позволит увеличить стипендии тем, кто находится на территории Украины. Мы должны помочь студентам, которые учатся на Украине", - заявил Винницкий.
По его словам, на вопрос выплат стипендий обратил внимание Владимир Зеленский. Поэтому, как передает СМИ, стипендии студентам, которые остаются за границей, вероятнее всего, будут отменены.
Также Винницкий заявил, что в связи со сложившейся на Украине демографической ситуацией власти рассматривают вопрос уменьшения количества высших учебных заведений в стране. По мнению чиновника, столько университетов, сколько существует на Украине сегодня, содержать нерентабельно.
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«
"Количество заведений высшего образования за последние 15 лет уменьшилось очень мало. Пятнадцать лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня - 3,5 тысячи. Демография свидетельствует, что в следующем году у нас не станет больше семнадцатилетних", - приводит слова Винницкого украинское издание osvita.ua.
Как сообщал 10 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от МВФ, Европейского союза и США, а также других государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.
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