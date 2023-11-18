https://ria.ru/20231118/stipendii-1910334113.html

Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий

Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий - РИА Новости, 18.11.2023

Украинских студентов, обучающихся за границей, лишат стипендий

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули Украину и... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T23:14

2023-11-18T23:14

2023-11-18T23:14

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что власти планируют отменить выплаты стипендий студентам, которые покинули Украину и обучаются за рубежом, при этом стипендиальное обеспечение увеличат тем, кто находится на территории страны. Его слова приводит телеканал Еspreso.tv."Вопрос стипендиального обеспечения им (студентам, обучающихся за границей - ред.) будет перекрыт, и в этом случае это будет означать, что у нас будет экономия средств, которая позволит увеличить стипендии тем, кто находится на территории Украины. Мы должны помочь студентам, которые учатся на Украине", - заявил Винницкий.По его словам, на вопрос выплат стипендий обратил внимание Владимир Зеленский. Поэтому, как передает СМИ, стипендии студентам, которые остаются за границей, вероятнее всего, будут отменены. Также Винницкий заявил, что в связи со сложившейся на Украине демографической ситуацией власти рассматривают вопрос уменьшения количества высших учебных заведений в стране. По мнению чиновника, столько университетов, сколько существует на Украине сегодня, содержать нерентабельно. "Количество заведений высшего образования за последние 15 лет уменьшилось очень мало. Пятнадцать лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня - 3,5 тысячи. Демография свидетельствует, что в следующем году у нас не станет больше семнадцатилетних", - приводит слова Винницкого украинское издание osvita.ua. Как сообщал 10 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от МВФ, Европейского союза и США, а также других государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП.

https://ria.ru/20230908/vsu-1894988963.html

https://ria.ru/20230913/povestki-1896211745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, мвф, денис шмыгаль