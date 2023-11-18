https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910318545.html
Спецоперация, 18 ноября: помощь США Украине задерживается
Спецоперация, 18 ноября: помощь США Украине задерживается - РИА Новости, 18.11.2023
Спецоперация, 18 ноября: помощь США Украине задерживается
О проблемах с поставками военной помощи Украине от Запада, ходе спецоперации и обстрелах со стороны ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T20:41
2023-11-18T20:41
2023-11-18T21:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. О проблемах с поставками военной помощи Украине от Запада, ходе спецоперации и обстрелах со стороны ВСУ — в материале РИА Новости.Помощь Киеву от США задерживаетсяУкраина не получит новую помощь от США как минимум до середины декабря, сообщило агентство Bloomberg. По словам неназванного источника издания, выделение Соединенными Штатами новой помощи Украине рискует затянуться до середины декабря, а может быть, и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поток оружия, который "жизненно необходим" ВСУ. По данным агентства, сенаторы собираются начать работу над пакетом помощи в ближайшее время, однако по мере того, как конфликт затягивается, поддержка Украины "дает трещины".Ход спецоперацииРоссийские авиация, ракетные войска, беспилотники и артиллерия за минувшие сутки поразили арсеналы боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской и Александровка Житомирской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, на аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области удалось уничтожить склад авиационных боеприпасов украинских войск, а также хранилище топлива для военной техники под населенным пунктом Выгода в Одесской области. На Донецком направлении Южная группировка войск отбила две атаки противника. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и пять единиц техники, включая одну БМП Bradley. На Южнодонецком направлении российские подразделения отразили атаку ВСУ у Новомихайловки, уничтожили до 70 военных противника и пять единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50. Российские системы ПВО за сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", 20 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS. По данным Минобороны, общие потери противника на всех участках фронта за прошедшие сутки составили около 795 военных, 18 бронемашин, пять артиллерийских орудий и 27 единиц автомобильной и специальной техники. Украинские удары по РоссииВСУ атаковали дроном-камикадзе поселок Горловский Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Всего за прошедшие сутки по шести приграничным районам Белгородской области украинские военные выпустили порядка 50 снарядов. Кроме того, ВСУ сбросили два взрывных устройства с дронов у торгового центра в Донецке. В результате пострадали пять человек, в том числе два сотрудника скорой помощи, пришедшие на помощь раненым, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20231118/ukraina-1910311152.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
Сброс листовок над позициями ВСУ с призывом сдаться в плен
Военные группировки "Днепр" со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинской армии листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен
2023-11-18T20:41
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, белгородская область, вячеслав гладков, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 18 ноября: помощь США Украине задерживается
Bloomberg: Украина не получит новую помощь от США раньше середины декабря
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. О проблемах с поставками военной помощи Украине от Запада, ходе спецоперации и обстрелах со стороны ВСУ — в материале РИА Новости.
Помощь Киеву от США задерживается
Украина не получит новую помощь от США как минимум до середины декабря, сообщило агентство Bloomberg.
По словам неназванного источника издания, выделение Соединенными Штатами новой помощи Украине рискует затянуться до середины декабря, а может быть, и дольше, что ставит под сомнение способность Вашингтона поддерживать поток оружия, который "жизненно необходим" ВСУ
.
По данным агентства, сенаторы собираются начать работу над пакетом помощи в ближайшее время, однако по мере того, как конфликт затягивается, поддержка Украины "дает трещины".
Российские авиация, ракетные войска, беспилотники и артиллерия за минувшие сутки поразили арсеналы боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской и Александровка Житомирской области
, сообщили в Минобороны.
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву
Кроме того, на аэродроме Лозоватка в Днепропетровской области
удалось уничтожить склад авиационных боеприпасов украинских войск, а также хранилище топлива для военной техники под населенным пунктом Выгода в Одесской области
.
На Донецком направлении Южная группировка войск отбила две атаки противника. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих и пять единиц техники, включая одну БМП Bradley.
На Южнодонецком направлении российские подразделения отразили атаку ВСУ у Новомихайловки, уничтожили до 70 военных противника и пять единиц техники, включая одну контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
Российские системы ПВО за сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", 20 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS.
По данным Минобороны, общие потери противника на всех участках фронта за прошедшие сутки составили около 795 военных, 18 бронемашин, пять артиллерийских орудий и 27 единиц автомобильной и специальной техники.
Украинские удары по России
ВСУ атаковали дроном-камикадзе поселок Горловский Грайворонского городского округа Белгородской области
, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков
.
Всего за прошедшие сутки по шести приграничным районам Белгородской области украинские военные выпустили порядка 50 снарядов.
Кроме того, ВСУ сбросили два взрывных устройства с дронов у торгового центра в Донецке
. В результате пострадали пять человек, в том числе два сотрудника скорой помощи, пришедшие на помощь раненым, сообщил глава ДНР Денис Пушилин
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине