https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910253302.html

ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области

ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области - РИА Новости, 18.11.2023

ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области

Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:46

2023-11-18T11:46

2023-11-18T11:53

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север". Ранее в ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ впоследствии сообщали о взрывах. "Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине... В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Север" в соцсети "Facebook"*. Ранее власти Одесской области заявили о поражении объекта энергетической инфраструктуры региона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231118/odessa-1910242063.html

https://ria.ru/20231115/obstrely-1909505641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины