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ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области - РИА Новости, 18.11.2023
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11:46 18.11.2023 (обновлено: 11:53 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910253302.html
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области
Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:46
2023-11-18T11:53
в мире
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черниговская область
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север". Ранее в ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ впоследствии сообщали о взрывах. "Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине... В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Север" в соцсети "Facebook"*. Ранее власти Одесской области заявили о поражении объекта энергетической инфраструктуры региона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231118/odessa-1910242063.html
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в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области

ВСУ: ночью в Черниговской области были поражены инфраструктурные объекты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО
Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в небе в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север".
Ранее в ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ впоследствии сообщали о взрывах.
Одесса - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
10:01
"Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине... В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Север" в соцсети "Facebook"*.
Ранее власти Одесской области заявили о поражении объекта энергетической инфраструктуры региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом
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