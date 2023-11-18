https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910253302.html
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области
Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:46
2023-11-18T11:46
2023-11-18T11:53
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север". Ранее в ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ впоследствии сообщали о взрывах. "Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине... В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Север" в соцсети "Facebook"*. Ранее власти Одесской области заявили о поражении объекта энергетической инфраструктуры региона. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231118/odessa-1910242063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черниговская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Черниговская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о повреждении инфраструктрных объектов в Черниговской области
ВСУ: ночью в Черниговской области были поражены инфраструктурные объекты
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Инфраструктурные объекты поражены в ночь на субботу в Черниговской области на севере Украины, заявили в оперативном командовании ВСУ "Север".
Ранее в ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Черниговской области, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ впоследствии сообщали о взрывах.
В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
"Сегодня ночью враг нанес воздушный удар по Черниговщине... В результате наземных взрывов повреждены инфраструктурные здания, информация о погибших не зафиксирована", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Север" в соцсети "Facebook"*.
Ранее власти Одесской области
заявили о поражении объекта энергетической инфраструктуры региона.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ВСУ атакуют дронами-камикадзе гражданские объекты под Красным Лиманом