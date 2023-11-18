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Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть - РИА Новости, 18.11.2023
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Туризм
 
02:06 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/sheregesh-1910066256.html
Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть
Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть - РИА Новости, 18.11.2023
Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть
Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть, сообщает "Авиасейлс" и комплекс "Шерегеш Сектор Е". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T02:06
2023-11-18T02:06
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть, сообщает "Авиасейлс" и комплекс "Шерегеш Сектор Е".По данным аналитиков, спрос на перелеты в ближайшие к Шерегешу аэропорты вырос на четверть к официальному открытию сезона, которое состоится в эти выходные 18 и 19 ноября. Поиски и бронирования авиабилетов в аэропорты Новокузнецка, Кемерово и Барнаула с 9 по 15 ноября увеличились на 13-34 процента по сравнению с неделей ранее.Как сообщила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, курорт Шерегеш полностью готов к открытию горнолыжного сезона. "Планируемая загрузка составит 80-85 процентов. На сегодняшний день по бронированию мы ожидаем почти стопроцентную загрузку на новогодние праздники", - сказала Латышенко.Она добавила, что в регионе ведется активное строительство, только в Шерегеше введено в эксплуатацию 120 модульных гостиниц.Бронирования авиабилетов в регион растут и год к году — в среднем на 26 процентов, уточнили в "Авиасейлс". Сильнее всего вырос спрос на полеты в Новокузнецк — пользователи искали билеты туда на 34 процента чаще, а бронирования выросли на 24 процента."Сектор Е" прогнозирует на 30 процентов больше туристов на курорте, чем в прошлом году.
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Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть

Туристы стали покупать билеты до городов рядом с Шерегешем на 24 процента чаще

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастницы "Совершенно летнего" спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области
Участницы Совершенно летнего спуска в летней одежде перед спуском на фестивале GrelkaFest в поселке Шерегеш Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть, сообщает "Авиасейлс" и комплекс "Шерегеш Сектор Е".
По данным аналитиков, спрос на перелеты в ближайшие к Шерегешу аэропорты вырос на четверть к официальному открытию сезона, которое состоится в эти выходные 18 и 19 ноября. Поиски и бронирования авиабилетов в аэропорты Новокузнецка, Кемерово и Барнаула с 9 по 15 ноября увеличились на 13-34 процента по сравнению с неделей ранее.
Как сообщила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, курорт Шерегеш полностью готов к открытию горнолыжного сезона. "Планируемая загрузка составит 80-85 процентов. На сегодняшний день по бронированию мы ожидаем почти стопроцентную загрузку на новогодние праздники", - сказала Латышенко.
Она добавила, что в регионе ведется активное строительство, только в Шерегеше введено в эксплуатацию 120 модульных гостиниц.
Бронирования авиабилетов в регион растут и год к году — в среднем на 26 процентов, уточнили в "Авиасейлс". Сильнее всего вырос спрос на полеты в Новокузнецк — пользователи искали билеты туда на 34 процента чаще, а бронирования выросли на 24 процента.
"Сектор Е" прогнозирует на 30 процентов больше туристов на курорте, чем в прошлом году.
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