https://ria.ru/20231118/sheregesh-1910066256.html

Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть

Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть - РИА Новости, 18.11.2023

Спрос на горнолыжный курорт Шерегеш вырос на четверть

Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть, сообщает "Авиасейлс" и комплекс "Шерегеш Сектор Е". РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T02:06

2023-11-18T02:06

2023-11-18T02:06

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть, сообщает "Авиасейлс" и комплекс "Шерегеш Сектор Е".По данным аналитиков, спрос на перелеты в ближайшие к Шерегешу аэропорты вырос на четверть к официальному открытию сезона, которое состоится в эти выходные 18 и 19 ноября. Поиски и бронирования авиабилетов в аэропорты Новокузнецка, Кемерово и Барнаула с 9 по 15 ноября увеличились на 13-34 процента по сравнению с неделей ранее.Как сообщила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону, курорт Шерегеш полностью готов к открытию горнолыжного сезона. "Планируемая загрузка составит 80-85 процентов. На сегодняшний день по бронированию мы ожидаем почти стопроцентную загрузку на новогодние праздники", - сказала Латышенко.Она добавила, что в регионе ведется активное строительство, только в Шерегеше введено в эксплуатацию 120 модульных гостиниц.Бронирования авиабилетов в регион растут и год к году — в среднем на 26 процентов, уточнили в "Авиасейлс". Сильнее всего вырос спрос на полеты в Новокузнецк — пользователи искали билеты туда на 34 процента чаще, а бронирования выросли на 24 процента."Сектор Е" прогнозирует на 30 процентов больше туристов на курорте, чем в прошлом году.

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