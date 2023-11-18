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Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают - РИА Новости, 18.11.2023
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14:02 18.11.2023 (обновлено: 14:24 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html
Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают
Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают - РИА Новости, 18.11.2023
Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают
Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, более того, РФ сумела извлечь из них выгоду, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:02
2023-11-18T14:24
россия
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА 18 ноя - РИА Новости. Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, более того, РФ сумела извлечь из них выгоду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - сказал Песков.
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россия, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Санкции в отношении России, В мире
Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают

Песков: Запад мучается, так как санкции против России не бьют по ней

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА 18 ноя - РИА Новости. Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, более того, РФ сумела извлечь из них выгоду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - сказал Песков.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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