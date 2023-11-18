https://ria.ru/20231118/sanktsii-1910270013.html

Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают

Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают - РИА Новости, 18.11.2023

Песков рассказал, что Запад мучается из-за того, что санкции не работают

Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, более того, РФ сумела извлечь из них выгоду, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:02

2023-11-18T14:02

2023-11-18T14:24

россия

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА 18 ноя - РИА Новости. Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, более того, РФ сумела извлечь из них выгоду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда, русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231117/sanktsii-1910068284.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкции в отношении россии, в мире