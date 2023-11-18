https://ria.ru/20231118/sandu-1910257119.html

Эксперт объяснил, чем вызвана жесткая риторика Санду в адрес России

Эксперт объяснил, чем вызвана жесткая риторика Санду в адрес России - РИА Новости, 18.11.2023

Эксперт объяснил, чем вызвана жесткая риторика Санду в адрес России

Жесткая риторика президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызвана не проявлением силы, а отчаянием политика, превратившегося в "хромую утку", заявил РИА... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T12:16

2023-11-18T12:16

2023-11-18T12:16

россия

молдавия

москва

дмитрий песков

майя санду

евросоюз

снг

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ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Жесткая риторика президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызвана не проявлением силы, а отчаянием политика, превратившегося в "хромую утку", заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников. Ранее Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией, обвинив ее в неуважении интересов граждан республики. "Выборы в местные органы власти (5 ноября) правящая Партия "Действие и солидарность", неформальным лидером которой остается президент Молдовы Майя Санду, проиграла с разгромным счетом. Это поражение отражает не столько даже резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции. А вот это уже недопустимо для западных партнеров. Перекрыть эту реальность антироссийской риторикой и пытается Санду. Ее посыл прост: де, с Россией Молдове разговаривать не о чем, потому что Москва не уважает молдаван, значит другого собеседника, кроме ЕС, Молдове не найти. Не мытьем, так катаньем Санду навязывает молдаванам чуждый им геополитический выбор, заставляет их полюбить Евросоюз", - сказал Шорников. Он считает, что можно понять возмущение МИД РФ, который назвал ложью утверждения Санду. Москва понимает, что Кишинев уже не отражает позицию народа. "Но обвинять Россию в неуважении к молдаванам – это уже перебор. Санду и ее команда на законодательном уровне уничтожили молдавский язык в своей стране, заменив его название румынским, в то время как в России регулярно проходят форумы молдавских соотечественников, направленные на сохранение национальной культуры. Если кто и не уважает молдаван, так это нынешняя команда румынских граждан во власти Молдовы, это очевидно", - отметил собеседник агентства. По его словам, в Молдавии к резким заявлениям Санду уже привыкли и воспринимают как нервное состояние уставшей женщины: то готовится свержение правительства, то Россия якобы "газовый шантаж устраивает", то агенты спецслужб "гибридную войну развернули". Он заявил, что под такого рода надуманными предлогами из Молдавии высылаются российские дипломаты, закрывается доступ к российским СМИ, разрываются соглашения в рамках СНГ. "Однако после прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в "хромую утку". Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое. Оттого и решения, которые принимаются этой властью сейчас, утратили легитимность. Что же касается жесткой риторики в адрес России, то это не выглядит проявлением силы, скорее, это признаки отчаяния", - подчеркнул Шорников. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20231117/moldaviya-1910041739.html

https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, молдавия, москва, дмитрий песков, майя санду, евросоюз, снг