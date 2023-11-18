https://ria.ru/20231118/sammit-1910335699.html

Глава МИД Австрии считает верным пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ

Глава МИД Австрии считает верным пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ - РИА Новости, 18.11.2023

Глава МИД Австрии считает верным пригласить Лаврова на саммит ОБСЕ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает верным пригласить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье, при возможности... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T23:55

2023-11-18T23:55

2023-11-18T23:55

в мире

скопье

сергей лавров

обсе

северная македония

александер шалленберг

австрия

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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает верным пригласить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье, при возможности он готов поговорить с ним. Об этом глава МИД республики сообщил в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос о сроке председательства Северной Македонии в ОБСЕ, который истекает в конце года. Россия не поддерживает кандидатуру Эстонии на ее место. По мнению Шалленберга, Северная Македония проделывает огромную работу и имеет смысл продлить ее мандат еще на один год. "Следует ожидать, что Северная Македония продолжит свою деятельность. Это решение должно быть принято в конце месяца на саммите ОБСЕ в Скопье. Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России (Сергея Лаврова). Эта организация необходима для будущего", - сказал глава МИД Австрии. На вопрос, готов ли он разговаривать с Лавровым в Скопье, Шалленберг ответил положительно. "Если представится возможность, то да. ОБСЕ - это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном. Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы", - заключил министр.

https://ria.ru/20231116/lavrov-1909950924.html

https://ria.ru/20231116/lavrov-1909833132.html

скопье

северная македония

австрия

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