https://ria.ru/20231118/rossiyane-1910246041.html
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян - РИА Новости, 18.11.2023
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян
В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:38
2023-11-18T10:38
2023-11-18T15:24
туризм
новости - туризм
индия
россия
гималаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_0:23:2080:1193_1920x0_80_0_0_a3b752fa64f38d8be28e59e815e3e4ab.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш. "Тела мужчины и женщины обнаружены в термальном бассейне в Тегри, почти в двух километрах от Маникарана", — рассказал представитель ведомства.Полиция выясняет, наступила ли смерть в результате самоубийства, передозировки наркотиков или других факторов. По данным полиции, погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год. Рядом с телами туристов нашли их телефоны и паспорта, а также записку, предположительно, написанную девушкой, с указанием передать мобильник через посольство ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить их вещи в российскую дипмиссию.Посольство России в Индии принимает все меры по выяснению обстоятельств смерти соотечественников и находится на связи с местными правоохранительными органами.
https://ria.ru/20231109/napadenie-1908445426.html
индия
россия
гималаи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104041/27/1040412704_11:0:2070:1544_1920x0_80_0_0_5a57203c81a7e6cf282152e2bc2063e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, индия, россия, гималаи
Туризм, Новости - Туризм, Индия, Россия, Гималаи
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян
Двух российских туристов нашли мертвыми в термальном бассейне на севере Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш.
«
"Тела мужчины и женщины обнаружены в термальном бассейне в Тегри, почти в двух километрах от Маникарана", — рассказал представитель ведомства.
Полиция выясняет, наступила ли смерть в результате самоубийства, передозировки наркотиков или других факторов. По данным полиции, погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год.
Рядом с телами туристов нашли их телефоны и паспорта, а также записку, предположительно, написанную девушкой, с указанием передать мобильник через посольство ее семье в России
. В другой записке содержалась просьба отправить их вещи в российскую дипмиссию.
Посольство России в Индии принимает все меры по выяснению обстоятельств смерти соотечественников и находится на связи с местными правоохранительными органами.
В Таиланде двое мужчин напали на россиянку