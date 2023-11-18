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В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян - РИА Новости, 18.11.2023
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Туризм
 
10:38 18.11.2023 (обновлено: 15:24 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/rossiyane-1910246041.html
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян - РИА Новости, 18.11.2023
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян
В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:38
2023-11-18T15:24
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш. &quot;Тела мужчины и женщины обнаружены в термальном бассейне в Тегри, почти в двух километрах от Маникарана&quot;, — рассказал представитель ведомства.Полиция выясняет, наступила ли смерть в результате самоубийства, передозировки наркотиков или других факторов. По данным полиции, погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год. Рядом с телами туристов нашли их телефоны и паспорта, а также записку, предположительно, написанную девушкой, с указанием передать мобильник через посольство ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить их вещи в российскую дипмиссию.Посольство России в Индии принимает все меры по выяснению обстоятельств смерти соотечественников и находится на связи с местными правоохранительными органами.
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Туризм, Новости - Туризм, Индия, Россия, Гималаи
В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян

Двух российских туристов нашли мертвыми в термальном бассейне на севере Индии

CC BY 2.0 / meg and rahul / Скорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
CC BY 2.0 / meg and rahul /
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш.
«

"Тела мужчины и женщины обнаружены в термальном бассейне в Тегри, почти в двух километрах от Маникарана", — рассказал представитель ведомства.

Полиция выясняет, наступила ли смерть в результате самоубийства, передозировки наркотиков или других факторов. По данным полиции, погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год.
Рядом с телами туристов нашли их телефоны и паспорта, а также записку, предположительно, написанную девушкой, с указанием передать мобильник через посольство ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить их вещи в российскую дипмиссию.
Посольство России в Индии принимает все меры по выяснению обстоятельств смерти соотечественников и находится на связи с местными правоохранительными органами.
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