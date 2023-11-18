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В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян

В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян - РИА Новости, 18.11.2023

В предгорьях Гималаев на севере Индии умерли двое россиян

В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:38

2023-11-18T10:38

2023-11-18T15:24

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 ноя — РИА Новости. В районе населенного пункта Маникаран на севере Индии нашли тела двух россиян, сообщила РИА Новости полиция штата Химачал-Прадеш. "Тела мужчины и женщины обнаружены в термальном бассейне в Тегри, почти в двух километрах от Маникарана", — рассказал представитель ведомства.Полиция выясняет, наступила ли смерть в результате самоубийства, передозировки наркотиков или других факторов. По данным полиции, погибшему мужчине было 37 лет, девушке — 21 год. Рядом с телами туристов нашли их телефоны и паспорта, а также записку, предположительно, написанную девушкой, с указанием передать мобильник через посольство ее семье в России. В другой записке содержалась просьба отправить их вещи в российскую дипмиссию.Посольство России в Индии принимает все меры по выяснению обстоятельств смерти соотечественников и находится на связи с местными правоохранительными органами.

https://ria.ru/20231109/napadenie-1908445426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, индия, россия, гималаи