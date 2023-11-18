https://ria.ru/20231118/rossiya-1910271275.html
"Путин прав": во Франции признали неприятную правду о России
"Путин прав": во Франции признали неприятную правду о России - РИА Новости, 18.11.2023
"Путин прав": во Франции признали неприятную правду о России
России удалось выстоять в экономическом и военном плане, несмотря на усилия Запада дестабилизировать ситуацию в стране, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:13
2023-11-18T14:13
2023-11-18T14:13
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франция
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. России удалось выстоять в экономическом и военном плане, несмотря на усилия Запада дестабилизировать ситуацию в стране, пишет французская газета Le Monde."Россия пережила все последствия конфликта, в том числе и те, которые не ожидались", — отметило издание.Российская армия смогла дать отпор украинскому контрнаступлению, которое впоследствии с треском провалилось, говорится в материале."Но теперь факты подтверждают правоту Владимира Путина: российская армия, закрепившись на "линии Суровикина" (минные поля, траншеи и другие препятствия), выстояла", — подчеркнули в публикации.Кроме того, в экономическом плане не произошло никакой катастрофы, которую так предрекали западные эксперты: Россия адаптировала свои логистические и производственные системы, чтобы противостоять западным санкциям, резюмировали в издании.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
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россия, франция, европа, владимир путин
Россия, Франция, Европа, Владимир Путин
"Путин прав": во Франции признали неприятную правду о России
Le Monde: Россия выстояла, несмотря на давление Запада