https://ria.ru/20231118/rezhisser-1910272013.html

Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение

Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение - РИА Новости, 18.11.2023

Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение

Команда фильма "Брат 3" надеется на выдачу прокатного удостоверения в понедельник, вопрос с названием фильма остается, заявил в разговоре с РИА Новости режиссер РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:17

2023-11-18T14:17

2023-11-18T14:17

тамбов

москва

россия

госфильмофонд рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

культура

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Команда фильма "Брат 3" надеется на выдачу прокатного удостоверения в понедельник, вопрос с названием фильма остается, заявил в разговоре с РИА Новости режиссер картины Валерий Переверзев. По его словам, в субботу не состоится премьера фильма в московском кинотеатре "Октябрь" из-за отсутствия прокатного удостоверения. "На сегодняшний момент, на сегодняшнее число, на это время, запрета на выдачу прокатного удостоверения нет, формально министерство культуры Российской Федерации нам не отказало в выдаче прокатного удостоверения. На сегодняшний момент печальный факт, что вчера было принято решение чиновниками министерства культуры Российской Федерации перенести обсуждение выдачи прокатного удостоверения на следующую неделю… В понедельник может быть принято решение, что нам выдадут прокатное удостоверение, и тогда не отменится премьера в городе Тамбов… Я надеюсь очень, что в понедельник министерство культуры выдаст прокатное удостоверение или хотя бы присвоит номер прокатного удостоверения", - сказал собеседник агентства. Переверзев отметил, что фильм технически готов и принят в Госфильмофонд. "Со мной был телефонный разговор с людьми, которые курируют это в Минкульте, выдачу прокатного удостоверения… На бытовом уровне разговор, что, зачем тебе такое название, смени название. На что я отвечаю, что я не нарушаю закон Российской Федерации, назвав фильм "Брат 3"… Соответственно вопрос только на бытовом уровне по поводу названия", - заявил режиссер. Он добавил, что из-за переноса принятия решения о выдаче прокатного удостоверения премьера фильма в субботу в московском кинотеатре "Октябрь" не состоится. "Из-за этого мы не смогли провести премьеру в кинотеатре "Октябрь"… Отказа у нас нет, его (прокатное удостоверение - ред.) не выдали к московской премьере, это, конечно, обидно", - уточнил режиссер. Ранее генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак на своей странице в Facebook* сообщал, что дебютная полнометражная кинокартина режиссера Переверзева выйдет в широкий прокат 23 ноября, а также, что съемки фильма проходили в Тамбове и Москве. В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. В массовых сценах и эпизодах фильма снялись жители Тамбова и области, которые прошли открытый кастинг.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ru/20230927/brat-3-1898904110.html

https://radiosputnik.ru/20230825/milonov-1892196694.html

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тамбов, москва, россия, госфильмофонд рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)