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Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение - РИА Новости, 18.11.2023
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Культура
 
14:17 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/rezhisser-1910272013.html
Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение
Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение - РИА Новости, 18.11.2023
Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение
Команда фильма "Брат 3" надеется на выдачу прокатного удостоверения в понедельник, вопрос с названием фильма остается, заявил в разговоре с РИА Новости режиссер РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:17
2023-11-18T14:17
тамбов
москва
россия
госфильмофонд рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
культура
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Команда фильма "Брат 3" надеется на выдачу прокатного удостоверения в понедельник, вопрос с названием фильма остается, заявил в разговоре с РИА Новости режиссер картины Валерий Переверзев. По его словам, в субботу не состоится премьера фильма в московском кинотеатре "Октябрь" из-за отсутствия прокатного удостоверения. "На сегодняшний момент, на сегодняшнее число, на это время, запрета на выдачу прокатного удостоверения нет, формально министерство культуры Российской Федерации нам не отказало в выдаче прокатного удостоверения. На сегодняшний момент печальный факт, что вчера было принято решение чиновниками министерства культуры Российской Федерации перенести обсуждение выдачи прокатного удостоверения на следующую неделю… В понедельник может быть принято решение, что нам выдадут прокатное удостоверение, и тогда не отменится премьера в городе Тамбов… Я надеюсь очень, что в понедельник министерство культуры выдаст прокатное удостоверение или хотя бы присвоит номер прокатного удостоверения", - сказал собеседник агентства. Переверзев отметил, что фильм технически готов и принят в Госфильмофонд. "Со мной был телефонный разговор с людьми, которые курируют это в Минкульте, выдачу прокатного удостоверения… На бытовом уровне разговор, что, зачем тебе такое название, смени название. На что я отвечаю, что я не нарушаю закон Российской Федерации, назвав фильм "Брат 3"… Соответственно вопрос только на бытовом уровне по поводу названия", - заявил режиссер. Он добавил, что из-за переноса принятия решения о выдаче прокатного удостоверения премьера фильма в субботу в московском кинотеатре "Октябрь" не состоится. "Из-за этого мы не смогли провести премьеру в кинотеатре "Октябрь"… Отказа у нас нет, его (прокатное удостоверение - ред.) не выдали к московской премьере, это, конечно, обидно", - уточнил режиссер. Ранее генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак на своей странице в Facebook* сообщал, что дебютная полнометражная кинокартина режиссера Переверзева выйдет в широкий прокат 23 ноября, а также, что съемки фильма проходили в Тамбове и Москве. В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. В массовых сценах и эпизодах фильма снялись жители Тамбова и области, которые прошли открытый кастинг.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ru/20230927/brat-3-1898904110.html
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тамбов, москва, россия, госфильмофонд рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Тамбов, Москва, Россия, Госфильмофонд РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Культура
Режиссер "Брата 3" сообщил, когда могут выдать прокатное удостоверение

Режиссер "Брата 3" надеется на выдачу прокатного удостоверения в понедельник

© Кинокомпания "улица Сергея Эйзенштейна""Кадр из фильма "Брат 3"
Кадр из фильма Брат 3
© Кинокомпания "улица Сергея Эйзенштейна""
Кадр из фильма "Брат 3"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Команда фильма "Брат 3" надеется на выдачу прокатного удостоверения в понедельник, вопрос с названием фильма остается, заявил в разговоре с РИА Новости режиссер картины Валерий Переверзев.
По его словам, в субботу не состоится премьера фильма в московском кинотеатре "Октябрь" из-за отсутствия прокатного удостоверения.
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«
"На сегодняшний момент, на сегодняшнее число, на это время, запрета на выдачу прокатного удостоверения нет, формально министерство культуры Российской Федерации нам не отказало в выдаче прокатного удостоверения. На сегодняшний момент печальный факт, что вчера было принято решение чиновниками министерства культуры Российской Федерации перенести обсуждение выдачи прокатного удостоверения на следующую неделю… В понедельник может быть принято решение, что нам выдадут прокатное удостоверение, и тогда не отменится премьера в городе Тамбов… Я надеюсь очень, что в понедельник министерство культуры выдаст прокатное удостоверение или хотя бы присвоит номер прокатного удостоверения", - сказал собеседник агентства.
Переверзев отметил, что фильм технически готов и принят в Госфильмофонд.
«
"Со мной был телефонный разговор с людьми, которые курируют это в Минкульте, выдачу прокатного удостоверения… На бытовом уровне разговор, что, зачем тебе такое название, смени название. На что я отвечаю, что я не нарушаю закон Российской Федерации, назвав фильм "Брат 3"… Соответственно вопрос только на бытовом уровне по поводу названия", - заявил режиссер.
Он добавил, что из-за переноса принятия решения о выдаче прокатного удостоверения премьера фильма в субботу в московском кинотеатре "Октябрь" не состоится.
«
"Из-за этого мы не смогли провести премьеру в кинотеатре "Октябрь"… Отказа у нас нет, его (прокатное удостоверение - ред.) не выдали к московской премьере, это, конечно, обидно", - уточнил режиссер.
Ранее генеральный директор прокатной компании HHG Владислав Пастернак на своей странице в Facebook* сообщал, что дебютная полнометражная кинокартина режиссера Переверзева выйдет в широкий прокат 23 ноября, а также, что съемки фильма проходили в Тамбове и Москве. В фильме снялись рэпер Птаха, Эрик Робертс, Оливье Сиу, братья Владимир и Юрий Торсуевы. Главные роли исполнили Василий Карпенко и Александра Вознесенская. В массовых сценах и эпизодах фильма снялись жители Тамбова и области, которые прошли открытый кастинг.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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КультураТамбовМоскваРоссияГосфильмофонд РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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