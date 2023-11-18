https://ria.ru/20231118/rebenok-1910252228.html

В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло

В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло - РИА Новости, 18.11.2023

В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло

Новорожденного ребенка примерно месячного возраста, завернутого в одеяло, нашли в парке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:36

2023-11-18T11:36

2023-11-18T11:36

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Новорожденного ребенка примерно месячного возраста, завернутого в одеяло, нашли в парке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Семнадцатого ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, напротив дома 42 по Павловскому шоссе на территории "Отдельного парка", обнаружен новорожденный ребенок", - сообщает пресс-служба. Прибывшие на место полицейские обнаружили в парке завернутую в одеяло девочку, как установлено, примерно месячного возраста. Ребенка передали бригаде скорой помощи. Местонахождение ее родителей сейчас устанавливается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург