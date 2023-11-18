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В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло
В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло - РИА Новости, 18.11.2023
В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло
Новорожденного ребенка примерно месячного возраста, завернутого в одеяло, нашли в парке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:36
2023-11-18T11:36
2023-11-18T11:36
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Новорожденного ребенка примерно месячного возраста, завернутого в одеяло, нашли в парке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Семнадцатого ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, напротив дома 42 по Павловскому шоссе на территории "Отдельного парка", обнаружен новорожденный ребенок", - сообщает пресс-служба. Прибывшие на место полицейские обнаружили в парке завернутую в одеяло девочку, как установлено, примерно месячного возраста. Ребенка передали бригаде скорой помощи. Местонахождение ее родителей сейчас устанавливается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20230906/prestuplenie-1894434529.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло
В петербургском парке нашли девочку возрастом около месяца, завернутую в одеяло
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости.
Новорожденного ребенка примерно месячного возраста, завернутого в одеяло, нашли в парке в Петербурге, сообщает
пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Семнадцатого ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, напротив дома 42 по Павловскому шоссе на территории "Отдельного парка", обнаружен новорожденный ребенок", - сообщает пресс-служба.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в парке завернутую в одеяло девочку, как установлено, примерно месячного возраста. Ребенка передали бригаде скорой помощи. Местонахождение ее родителей сейчас устанавливается, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, добавили в ГУМВД.
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