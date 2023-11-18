https://ria.ru/20231118/rasprodazha-1910240399.html

Более 70 процентов россиян принимают участие в больших осенних распродажах

Более 70 процентов россиян принимают участие в больших осенних распродажах - РИА Новости, 18.11.2023

Более 70 процентов россиян принимают участие в больших осенних распродажах

Более 70% россиян принимают участие в больших осенних распродажах - "Черная пятница", "Киберпонедельник" и 11.11, причем чаще всего покупки совершают жители... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:48

2023-11-18T09:48

2023-11-18T09:48

общество

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Более 70% россиян принимают участие в больших осенних распродажах - "Черная пятница", "Киберпонедельник" и 11.11, причем чаще всего покупки совершают жители крупных городов в возрасте от 18 до 34 лет, подсчитали аналитики сервиса "Авито", данные исследования есть у РИА Новости. "Согласно результатам исследования, 72% россиян принимают участие в больших осенних распродажах, среди которых - "Черная пятница", "Киберпонедельник" и 11.11. Чаще всего покупки в эти даты совершают жители Москвы и городов-миллионников в возрасте от 18 до 34 лет", - говорится в исследовании. Наибольшая доля опрошенных (40%) готовы потратить в дни распродаж от 1 000 до 5 000 рублей. Чуть меньше респондентов (32%) не против закупиться по акциям на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Траты до 50 000 рублей в рамках нормы для 18% россиян, а более этой суммы в дни распродаж согласны отдать только 3% опрошенных. 7% россиян готовы потратить на распродажах только до 1 000 рублей. Почти половина респондентов - 47% - покупают в дни акций только в том случае, если им попадаются интересные товары по скидкам, еще четверть специально следят за распродажами. А 28% респондентов не интересуются такими мероприятиями. Из тех, кто совершает покупки на распродажах, треть опрошенных готовятся к акциям заранее: они составляют списки покупок и специально ищут интересные предложения, а остальные совершают покупки спонтанно. Аналитики отметили, что на осенних распродажах мужчины готовы тратить больше денег, чем женщины, а также они чаще обращают внимание на дорогие брендовые товары. Всего покупки у люксовых брендов в дни крупных распродаж делают 25% россиян, притом что в обычное время они не позволяют себе такие вещи. Чаще всего россияне берут на распродажах одежду и обувь. На втором месте - домашние товары, такие как посуда, постельное белье и прочие. В топ-5 категорий также вошли электроника, косметика и парфюмерия, а также бытовая техника. "В дни скидок большинство россиян предпочитает онлайн-шопинг. Более половины опрошенных в "Черную пятницу" делают покупки в интернет-магазинах и на онлайн-платформах (51%). 41% опрошенных совмещают онлайн и офлайн-шопинг. Только 8% отметили, что в дни распродаж ходят только в офлайн-магазины", - сказано в исследовании.

https://ria.ru/20231112/moshenniki-1908921453.html

https://ria.ru/20230817/ulovki-1890525547.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва