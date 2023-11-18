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"Неудивительно": в США восхитились стратегией Путина - РИА Новости, 18.11.2023
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03:58 18.11.2023 (обновлено: 14:23 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html
"Неудивительно": в США восхитились стратегией Путина
"Неудивительно": в США восхитились стратегией Путина - РИА Новости, 18.11.2023
"Неудивительно": в США восхитились стратегией Путина
Внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала, об... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:58
2023-11-18T14:23
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
николай патрушев
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала, об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное украинское контрнаступление и обрушение российской экономики под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, экономика России не разрушена, ее армия переходит в наступление, оборонная промышленность превосходит западную в объемах производства, а Владимир Путин может "с удовлетворением взирать" на внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга."Ничто из этого не должно вызывать удивления. Более чем за полгода до ввода войск на Украину в феврале 2022 года (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России. Основной целью этого документа стала подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала", — говорится в публикации.По мнению авторов статьи, западные лидеры допустили ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, не только делая ставку на внешнее воздействие, но и питая "несбыточные надежды" о государственном перевороте внутри страны."Народная поддержка спецоперации остается незыблемой, и даже элиты от Путина не отвернулись", — констатируют авторы публикации.Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Нынешняя редакция Стратегии была утверждена Путиным 2 июля 2021 года.Как сообщал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, она призвана способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности страны, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа страны.
https://ria.ru/20231117/sanktsii-1910068284.html
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910213694.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, николай патрушев
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Николай Патрушев
"Неудивительно": в США восхитились стратегией Путина

WSJ: стратегия Путина в конфликте с Западом сработала

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала, об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.
По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное украинское контрнаступление и обрушение российской экономики под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, экономика России не разрушена, ее армия переходит в наступление, оборонная промышленность превосходит западную в объемах производства, а Владимир Путин может "с удовлетворением взирать" на внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.
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"Ничто из этого не должно вызывать удивления. Более чем за полгода до ввода войск на Украину в феврале 2022 года (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России. Основной целью этого документа стала подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, западные лидеры допустили ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, не только делая ставку на внешнее воздействие, но и питая "несбыточные надежды" о государственном перевороте внутри страны.
«
"Народная поддержка спецоперации остается незыблемой, и даже элиты от Путина не отвернулись", — констатируют авторы публикации.
Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Нынешняя редакция Стратегии была утверждена Путиным 2 июля 2021 года.
Как сообщал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, она призвана способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности страны, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа страны.
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