"Неудивительно": в США восхитились стратегией Путина
WSJ: стратегия Путина в конфликте с Западом сработала
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала, об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal.
По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное украинское контрнаступление и обрушение российской экономики под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, экономика России не разрушена, ее армия переходит в наступление, оборонная промышленность превосходит западную в объемах производства, а Владимир Путин может "с удовлетворением взирать" на внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.
"Ничто из этого не должно вызывать удивления. Более чем за полгода до ввода войск на Украину в феврале 2022 года (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России. Основной целью этого документа стала подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, западные лидеры допустили ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, не только делая ставку на внешнее воздействие, но и питая "несбыточные надежды" о государственном перевороте внутри страны.
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"Народная поддержка спецоперации остается незыблемой, и даже элиты от Путина не отвернулись", — констатируют авторы публикации.
Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Нынешняя редакция Стратегии была утверждена Путиным 2 июля 2021 года.
Как сообщал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, она призвана способствовать повышению качества жизни народа России, дальнейшему укреплению обороноспособности страны, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа страны.