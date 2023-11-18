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Расчет ПТРК поразил в районе Артемовска группу пехоты ВСУ
Расчет ПТРК поразил в районе Артемовска группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 18.11.2023
Расчет ПТРК поразил в районе Артемовска группу пехоты ВСУ
Расчет ПТРК российских десантников поразил группу украинских пехотинцев в районе Артемовска, которая выдвигалась в сторону российских позиций, сообщили... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T06:09
2023-11-18T06:09
2023-11-18T06:11
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воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Расчет ПТРК российских десантников поразил группу украинских пехотинцев в районе Артемовска, которая выдвигалась в сторону российских позиций, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В районе Артемовска разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций группы украинских военнослужащих. Данные о противнике разведчики немедленно передали расчету ПТРК на позициях, который метким пуском управляемой ракеты из ПТРК уничтожил вооруженную группу ВСУ", - сказано в сообщении. Отстрелявшись, расчет сменил огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Ранее сообщалось, что расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами.
https://ria.ru/20230726/rakety-1886286292.html
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артемовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Расчет ПТРК поразил в районе Артемовска группу пехоты ВСУ
Расчет ПТРК российских десантников поразил в районе Артемовска группу пехоты ВСУ