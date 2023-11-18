https://ria.ru/20231118/proisshestvie-1910277523.html
В Депздраве рассказали подробности о ЧП с пациентом в Бибирево
В Депздраве рассказали подробности о ЧП с пациентом в Бибирево - РИА Новости, 18.11.2023
В Депздраве рассказали подробности о ЧП с пациентом в Бибирево
Пациент, труп которого потом якобы подкинули из столичного района Алтуфьево в соседний - Бибирево, что впоследствии было опровергнуто московским главком МВД,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:00
2023-11-18T15:00
2023-11-18T15:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608552_0:97:3071:1824_1920x0_80_0_0_f7a774b659c5f856c1644356e035547c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пациент, труп которого потом якобы подкинули из столичного района Алтуфьево в соседний - Бибирево, что впоследствии было опровергнуто московским главком МВД, сам отказался от госпитализации в больницу после оказания помощи медиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Телеграм-канал Shot писал, что полицейские из района Алтуфьево якобы "перевезли труп мужчины в соседний район, чтобы не разбираться в деле о его гибели". До глухого места, утверждает телеграм-канал, блюстители закона довезли "груз" на служебном авто. Впоследствии мертвеца нашли их коллеги из Бибирево. При этом ГУМВД Москвы опровергло утверждения о том, что полицейские из Алтуфьево якобы подбросили труп в соседний район: по данным главка, на момент встречи с полицией мужчина был жив, и его только подвезли по указанному адресу. "По данному случаю была проведена внутренняя проверка. Пациенту, о котором идет речь в публикациях, после оказания медпомощи была предложена госпитализация в стационар, однако пациент отказался, несмотря на разъяснения о возможных последствиях отказа, о вероятных рисках для жизни и здоровья. Пациент подписал добровольный отказ от госпитализации, который был зафиксирован в медицинской документации", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что ему также была дана рекомендация обратиться в поликлинику по месту проживания. "Спустя два дня был зафиксирован повторный вызов скорой помощи к данному пациенту, по прибытии врачами была констатирована смерть пациента на месте", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231115/telo-1909609835.html
https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608552_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_92a644fd603c8a1fe1a495de34c8e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Депздраве рассказали подробности о ЧП с пациентом в Бибирево
Пациент, чей труп якобы подкинули в Бибирево, ранее отказался от госпитализации
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пациент, труп которого потом якобы подкинули из столичного района Алтуфьево в соседний - Бибирево, что впоследствии было опровергнуто московским главком МВД, сам отказался от госпитализации в больницу после оказания помощи медиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Телеграм-канал Shot писал, что полицейские из района Алтуфьево якобы "перевезли труп мужчины в соседний район, чтобы не разбираться в деле о его гибели". До глухого места, утверждает телеграм-канал, блюстители закона довезли "груз" на служебном авто. Впоследствии мертвеца нашли их коллеги из Бибирево.
ГУМВД Москвы опровергло данные о трупе, подкинутом полицией в другой район
При этом ГУМВД Москвы опровергло утверждения о том, что полицейские из Алтуфьево якобы подбросили труп в соседний район: по данным главка, на момент встречи с полицией мужчина был жив, и его только подвезли по указанному адресу.
«
"По данному случаю была проведена внутренняя проверка. Пациенту, о котором идет речь в публикациях, после оказания медпомощи была предложена госпитализация в стационар, однако пациент отказался, несмотря на разъяснения о возможных последствиях отказа, о вероятных рисках для жизни и здоровья. Пациент подписал добровольный отказ от госпитализации, который был зафиксирован в медицинской документации", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что ему также была дана рекомендация обратиться в поликлинику по месту проживания.
"Спустя два дня был зафиксирован повторный вызов скорой помощи к данному пациенту, по прибытии врачами была констатирована смерть пациента на месте", - добавили в пресс-службе.
Во Владивостоке пациент больницы умер на улице