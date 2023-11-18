https://ria.ru/20231118/proisshestvie-1910277523.html

В Депздраве рассказали подробности о ЧП с пациентом в Бибирево

В Депздраве рассказали подробности о ЧП с пациентом в Бибирево - РИА Новости, 18.11.2023

В Депздраве рассказали подробности о ЧП с пациентом в Бибирево

Пациент, труп которого потом якобы подкинули из столичного района Алтуфьево в соседний - Бибирево, что впоследствии было опровергнуто московским главком МВД,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:00

2023-11-18T15:00

2023-11-18T15:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пациент, труп которого потом якобы подкинули из столичного района Алтуфьево в соседний - Бибирево, что впоследствии было опровергнуто московским главком МВД, сам отказался от госпитализации в больницу после оказания помощи медиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Телеграм-канал Shot писал, что полицейские из района Алтуфьево якобы "перевезли труп мужчины в соседний район, чтобы не разбираться в деле о его гибели". До глухого места, утверждает телеграм-канал, блюстители закона довезли "груз" на служебном авто. Впоследствии мертвеца нашли их коллеги из Бибирево. При этом ГУМВД Москвы опровергло утверждения о том, что полицейские из Алтуфьево якобы подбросили труп в соседний район: по данным главка, на момент встречи с полицией мужчина был жив, и его только подвезли по указанному адресу. "По данному случаю была проведена внутренняя проверка. Пациенту, о котором идет речь в публикациях, после оказания медпомощи была предложена госпитализация в стационар, однако пациент отказался, несмотря на разъяснения о возможных последствиях отказа, о вероятных рисках для жизни и здоровья. Пациент подписал добровольный отказ от госпитализации, который был зафиксирован в медицинской документации", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что ему также была дана рекомендация обратиться в поликлинику по месту проживания. "Спустя два дня был зафиксирован повторный вызов скорой помощи к данному пациенту, по прибытии врачами была констатирована смерть пациента на месте", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231115/telo-1909609835.html

https://ria.ru/20221230/patsient-1842390827.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, происшествия