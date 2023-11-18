https://ria.ru/20231118/primore-1910263348.html

В Приморье девять населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения

В Приморье девять населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения - РИА Новости, 18.11.2023

В Приморье девять населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения

Обильные осадки отрезали от транспортного сообщения девять населенных пунктов в Тернейском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:10

2023-11-18T13:10

2023-11-18T13:10

происшествия

россия

приморский край

светлый

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Обильные осадки отрезали от транспортного сообщения девять населенных пунктов в Тернейском округе Приморья, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. Ранее Примгидромет сообщал, что циклон принес почти трехмесячную норму осадков с 16 по 18 ноября в поселок Терней Приморского края, где выпало 121 миллиметр осадков при месячной норме 44 миллиметра. "Из-за прошедших обильных осадков на территории Тернейского округа произошел подъем уровня воды в реке Серебрянка... Из-за переливов на 3-х участках автодорог краевого значения отрезаны девять населенных пунктов (Малая Кема, Амгу, Максимовка, Усть-Соболевка, Светлая, Единка, Самарга, Агзу, Перетычеха)", - говорится в сообщении. Уточняется, что из-за разлива реки затопило и восемь придомовых участков в поселке Терней. Работы по восстановлению проездов запланированы после спада уровня воды. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно. Автомобильное сообщение нарушено на трех участках дорог в Ханкайском, Красноармейском и Тернейском округах Приморья, сообщали власти. По прогнозам синоптиков, на северо-востоке края в субботу еще сохранятся сильные осадки (дождь, дождь со снегом, снег). На остальной территории осадки будут прекращаться.

https://ria.ru/20231106/dozhd-1907664760.html

https://ria.ru/20231112/pogoda-1909027194.html

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приморский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, приморский край, светлый, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), примгидромет