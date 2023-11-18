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На севере Приморья отменили несколько краевых авиарейсов - РИА Новости, 18.11.2023
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08:12 18.11.2023 (обновлено: 08:28 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/primore-1910232410.html
На севере Приморья отменили несколько краевых авиарейсов
На севере Приморья отменили несколько краевых авиарейсов - РИА Новости, 18.11.2023
На севере Приморья отменили несколько краевых авиарейсов
Несколько рейсов внутрикраевого авиасообщения и пассажирских автобусов отменили на севере Приморья из-за непогоды, сообщает Минтранс региона. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:12
2023-11-18T08:28
владивосток
дальнегорск
общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Несколько рейсов внутрикраевого авиасообщения и пассажирских автобусов отменили на севере Приморья из-за непогоды, сообщает Минтранс региона. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. "Из-за непогоды отменены несколько автобусных рейсов... Непогода повлияла и на внутрикраевое авиасообщение. Отменены полеты в Кавалерово и Пластун", - говорится в сообщении. "Автомобильное сообщение нарушено на трех участках приморских трасс... Ханкайский округ, нет проезда с третьего по шестой километр дороги Михайловка – Турий Рог – Кировка, альтернативный проезд – через пятый километр трассы Михайловка – Турий Рог. Тернейский округ, на 108-м километре трассы Терней – Малая Кема из-за размыва объезда моста... Красноармейский округ, ограничен проезд для легковых автомобилей на шестом километре направления Новопокровка – Ромны – Завитая из-за перелива на объезде моста", - говорится в сообщении правительства региона.Отмечается, что междугородние автобусные рейсы отменили из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно.В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно.Отмечается, что ликвидация последствий прошедшего в крае циклона продолжается, дорожники очищают от снега и посыпают противогололедными материалами проезжие части и мосты.
https://ria.ru/20231108/dozhd-1908061105.html
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владивосток, дальнегорск, общество, приморский край
Владивосток, Дальнегорск, Общество, Приморский край
На севере Приморья отменили несколько краевых авиарейсов

На севере Приморья из-за непогоды отменили несколько краевых рейсов и автобусов

© РИА Новости / Геннадий ШишкинЛивень в Приморье
Ливень в Приморье - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Ливень в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Несколько рейсов внутрикраевого авиасообщения и пассажирских автобусов отменили на севере Приморья из-за непогоды, сообщает Минтранс региона.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили.
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"Из-за непогоды отменены несколько автобусных рейсов... Непогода повлияла и на внутрикраевое авиасообщение. Отменены полеты в Кавалерово и Пластун", - говорится в сообщении.
"Автомобильное сообщение нарушено на трех участках приморских трасс... Ханкайский округ, нет проезда с третьего по шестой километр дороги Михайловка – Турий Рог – Кировка, альтернативный проезд – через пятый километр трассы Михайловка – Турий Рог. Тернейский округ, на 108-м километре трассы Терней – Малая Кема из-за размыва объезда моста... Красноармейский округ, ограничен проезд для легковых автомобилей на шестом километре направления Новопокровка – Ромны – Завитая из-за перелива на объезде моста", - говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что междугородние автобусные рейсы отменили из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного циклона. В пятницу в отдельных районах Приморья прошел снег, местами – дождь, на трассе Спасск – Варфоломеевка ограничивали движение грузовых машин и автобусов из-за мокрого снега, позже его восстановили. В субботу из-за непогоды отменили внутрикраевые авиарейсы в посёлки Кавалерово и Пластун, а также автобусные - из Владивостока в поселки Терней, Дальнегорск, Ольгу и обратно.
Отмечается, что ликвидация последствий прошедшего в крае циклона продолжается, дорожники очищают от снега и посыпают противогололедными материалами проезжие части и мосты.
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ВладивостокДальнегорскОбществоПриморский край
 
 
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