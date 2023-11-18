https://ria.ru/20231118/predmet-1910291321.html

В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ

В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ - РИА Новости, 18.11.2023

В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ

Три человека получили ранения из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:38

2023-11-18T16:38

2023-11-18T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Три человека получили ранения из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе возле ТЦ "Галактика" ранены мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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