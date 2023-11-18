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В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/predmet-1910291321.html
В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ
В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ - РИА Новости, 18.11.2023
В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ
Три человека получили ранения из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:38
2023-11-18T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Три человека получили ранения из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе возле ТЦ "Галактика" ранены мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В Донецке ранены люди из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ

В Донецке трое ранены из-за сброса ВСУ взрывоопасного предмета у ТЦ "Галактика"

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Три человека получили ранения из-за сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета возле торгового центра в Донецке, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 13.20 сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе возле ТЦ "Галактика" ранены мужчины 1962 и 1974 годов рождения, а также женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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