https://ria.ru/20231118/postavka-1910294861.html

"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине

"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 18.11.2023

"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине

Запад должен прекратить бессмысленную поставку оружия и финансовых средств Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:59

2023-11-18T16:59

2023-11-18T17:00

в мире

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россия

франция

флориан филиппо

владимир путин

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад должен прекратить бессмысленную поставку оружия и финансовых средств Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — отметил он.Филиппо также подчеркнул, что даже западные СМИ все чаще стали говорить о невозможности победы Украины. Так, он привел в пример недавнюю публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении России.Ранее американская деловая газета The Wall Street Journal написала, что внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала. По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное украинское контрнаступление и обрушение российской экономики под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, экономика России не разрушена, ее армия переходит в наступление, оборонная промышленность превосходит западную в объемах производства, а Владимир Путин может "с удовлетворением взирать" на внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.

https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html

https://ria.ru/20231118/rossiya-1910271275.html

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в мире, украина, россия, франция, флориан филиппо, владимир путин