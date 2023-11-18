Рейтинг@Mail.ru
"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 18.11.2023 (обновлено: 17:00 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/postavka-1910294861.html
"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 18.11.2023
"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине
Запад должен прекратить бессмысленную поставку оружия и финансовых средств Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:59
2023-11-18T17:00
в мире
украина
россия
франция
флориан филиппо
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад должен прекратить бессмысленную поставку оружия и финансовых средств Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х."Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — отметил он.Филиппо также подчеркнул, что даже западные СМИ все чаще стали говорить о невозможности победы Украины. Так, он привел в пример недавнюю публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении России.Ранее американская деловая газета The Wall Street Journal написала, что внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала. По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное украинское контрнаступление и обрушение российской экономики под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, экономика России не разрушена, ее армия переходит в наступление, оборонная промышленность превосходит западную в объемах производства, а Владимир Путин может "с удовлетворением взирать" на внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
https://ria.ru/20231118/rossiya-1910271275.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, флориан филиппо, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Путин
"Срочно прекратите": во Франции сделали неожиданное заявление об Украине

Политик Филиппо призвал прекратить поставки оружия для ВСУ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Запад должен прекратить бессмысленную поставку оружия и финансовых средств Украине, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети Х.
«
"Давайте срочно прекратим эту бойню и перестанем впустую поставлять оружие и миллионы Зеленскому", — отметил он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Больше территории": Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Вчера, 09:14
Филиппо также подчеркнул, что даже западные СМИ все чаще стали говорить о невозможности победы Украины. Так, он привел в пример недавнюю публикацию американской газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось, что пора признать несостоятельность идеи о поражении России.
Ранее американская деловая газета The Wall Street Journal написала, что внешнеполитические, военные и экономические достижения России доказывают, что стратегия президента Владимира Путина в противостоянии с Западом сработала. По мнению авторов материала, западные страны выдавали желаемое за действительное, надеясь на успешное украинское контрнаступление и обрушение российской экономики под натиском санкций. Однако, как отмечает издание, экономика России не разрушена, ее армия переходит в наступление, оборонная промышленность превосходит западную в объемах производства, а Владимир Путин может "с удовлетворением взирать" на внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и Глобального Юга.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Путин прав": во Франции признали неприятную правду о России
Вчера, 14:13
 
В миреУкраинаРоссияФранцияФлориан ФилиппоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала