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Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию - РИА Новости, 18.11.2023
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22:27 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/poezda-1910330569.html
Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию
Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию - РИА Новости, 18.11.2023
Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что с российской стороной проработан запуск железнодорожных маршрутов в Минеральные воды... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T22:27
2023-11-18T22:27
экономика
белоруссия
нижний новгород
санкт-петербург
белорусская железная дорога
россия
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что с российской стороной проработан запуск железнодорожных маршрутов в Минеральные воды и Нижний Новгород. "Проработали с Россией Федерацией и открываем два новых маршрута – Минеральные воды и Нижний Новгород. Например, до Нижнего Новгорода - около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это - восстановление маршрута", - сообщил глава белорусского минтранса. Министр отметил, что самыми популярными направлениями пассажирских железнодорожных перевозок являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится примерно 85% международных пассажирских железнодорожных перевозок. В грузовом железнодорожном направлении наиболее популярное направление – порты Санкт-Петербурга. Глава ведомства добавил, что Белорусская железная дорога работает стабильно и постепенно наращивает объемы. В то же время он заметил, что в Белоруссии хотели бы, чтобы грузов было хотя бы в два раза большие, ведь санкции против Белоруссии негативно сказались и на транзите грузов через страну по железной дороге. "Мы понимаем, что перестроить логистические схемы за один день невозможно. В прошлый и позапрошлый год мы тоже очень активно работали с нашими российскими коллегами, и сегодня ситуация абсолютно стабилизировалась – железная дорога полностью обеспечивает вывоз экспортных грузов в направлении РФ, в том числе в третьи страны через порты России", - сказал министр. Глава минтранса обратил внимание на развитие авиационного сообщения с Россией. "У нас есть дефицит самолетов, мы рассматриваем в том числе покупку российского самолета. Работаем с российской стороной, чтобы нас подвинули по срокам (пораньше – ред.), когда появится (на рынке – ред.) этот самолет. Скорее всего, это будет после 2026 года", - сказал он. В августе Белорусская железная дорога сообщала, что в январе – июле 2023 года объем перевозок пассажиров в сообщении с Российской Федерацией составил 1 миллион 533,7 тысячи пассажиров, что на 6,2% выше уровня аналогичного периода 2022 года. Подчеркивалось, что на тот момент между Белоруссией и Российской Федерацией было организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы и Самары. Еженедельно между двумя государствами курсировало порядка 150 поездов. Белорусская желдорога объявляла, что с ноября 2023 года открыта продажа проездных документов на международные поезда сообщением с Российской Федерацией отправлением с 1 января 2024 года: в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Адлер, Минеральные Воды, Самару, Нижний Новгород, Калининград.
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экономика, белоруссия, нижний новгород, санкт-петербург, белорусская железная дорога, россия
Экономика, Белоруссия, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Белорусская железная дорога, Россия
Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию

Белоруссия запустит новые железнодорожные маршруты в Минводы и Нижний Новгород

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что с российской стороной проработан запуск железнодорожных маршрутов в Минеральные воды и Нижний Новгород.
«
"Проработали с Россией Федерацией и открываем два новых маршрута – Минеральные воды и Нижний Новгород. Например, до Нижнего Новгорода - около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это - восстановление маршрута", - сообщил глава белорусского минтранса.
Министр отметил, что самыми популярными направлениями пассажирских железнодорожных перевозок являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится примерно 85% международных пассажирских железнодорожных перевозок. В грузовом железнодорожном направлении наиболее популярное направление – порты Санкт-Петербурга.
Глава ведомства добавил, что Белорусская железная дорога работает стабильно и постепенно наращивает объемы. В то же время он заметил, что в Белоруссии хотели бы, чтобы грузов было хотя бы в два раза большие, ведь санкции против Белоруссии негативно сказались и на транзите грузов через страну по железной дороге. "Мы понимаем, что перестроить логистические схемы за один день невозможно. В прошлый и позапрошлый год мы тоже очень активно работали с нашими российскими коллегами, и сегодня ситуация абсолютно стабилизировалась – железная дорога полностью обеспечивает вывоз экспортных грузов в направлении РФ, в том числе в третьи страны через порты России", - сказал министр.
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Глава минтранса обратил внимание на развитие авиационного сообщения с Россией. "У нас есть дефицит самолетов, мы рассматриваем в том числе покупку российского самолета. Работаем с российской стороной, чтобы нас подвинули по срокам (пораньше – ред.), когда появится (на рынке – ред.) этот самолет. Скорее всего, это будет после 2026 года", - сказал он.
В августе Белорусская железная дорога сообщала, что в январе – июле 2023 года объем перевозок пассажиров в сообщении с Российской Федерацией составил 1 миллион 533,7 тысячи пассажиров, что на 6,2% выше уровня аналогичного периода 2022 года. Подчеркивалось, что на тот момент между Белоруссией и Российской Федерацией было организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы и Самары. Еженедельно между двумя государствами курсировало порядка 150 поездов.
Белорусская желдорога объявляла, что с ноября 2023 года открыта продажа проездных документов на международные поезда сообщением с Российской Федерацией отправлением с 1 января 2024 года: в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Адлер, Минеральные Воды, Самару, Нижний Новгород, Калининград.
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