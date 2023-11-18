https://ria.ru/20231118/poezda-1910330569.html

Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию

Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию - РИА Новости, 18.11.2023

Белоруссия запустит два новых железнодорожных маршрута в Россию

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что с российской стороной проработан запуск железнодорожных маршрутов в Минеральные воды... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T22:27

2023-11-18T22:27

2023-11-18T22:27

экономика

белоруссия

нижний новгород

санкт-петербург

белорусская железная дорога

россия

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщил, что с российской стороной проработан запуск железнодорожных маршрутов в Минеральные воды и Нижний Новгород. "Проработали с Россией Федерацией и открываем два новых маршрута – Минеральные воды и Нижний Новгород. Например, до Нижнего Новгорода - около двух суток. Это то, что было в доковидные времена, фактически это - восстановление маршрута", - сообщил глава белорусского минтранса. Министр отметил, что самыми популярными направлениями пассажирских железнодорожных перевозок являются Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится примерно 85% международных пассажирских железнодорожных перевозок. В грузовом железнодорожном направлении наиболее популярное направление – порты Санкт-Петербурга. Глава ведомства добавил, что Белорусская железная дорога работает стабильно и постепенно наращивает объемы. В то же время он заметил, что в Белоруссии хотели бы, чтобы грузов было хотя бы в два раза большие, ведь санкции против Белоруссии негативно сказались и на транзите грузов через страну по железной дороге. "Мы понимаем, что перестроить логистические схемы за один день невозможно. В прошлый и позапрошлый год мы тоже очень активно работали с нашими российскими коллегами, и сегодня ситуация абсолютно стабилизировалась – железная дорога полностью обеспечивает вывоз экспортных грузов в направлении РФ, в том числе в третьи страны через порты России", - сказал министр. Глава минтранса обратил внимание на развитие авиационного сообщения с Россией. "У нас есть дефицит самолетов, мы рассматриваем в том числе покупку российского самолета. Работаем с российской стороной, чтобы нас подвинули по срокам (пораньше – ред.), когда появится (на рынке – ред.) этот самолет. Скорее всего, это будет после 2026 года", - сказал он. В августе Белорусская железная дорога сообщала, что в январе – июле 2023 года объем перевозок пассажиров в сообщении с Российской Федерацией составил 1 миллион 533,7 тысячи пассажиров, что на 6,2% выше уровня аналогичного периода 2022 года. Подчеркивалось, что на тот момент между Белоруссией и Российской Федерацией было организовано регулярное пассажирское сообщение в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Анапы и Самары. Еженедельно между двумя государствами курсировало порядка 150 поездов. Белорусская желдорога объявляла, что с ноября 2023 года открыта продажа проездных документов на международные поезда сообщением с Российской Федерацией отправлением с 1 января 2024 года: в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Адлер, Минеральные Воды, Самару, Нижний Новгород, Калининград.

https://ria.ru/20231020/krym-1904176708.html

https://ria.ru/20231017/subsidirovanie-1903888200.html

белоруссия

нижний новгород

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, нижний новгород, санкт-петербург, белорусская железная дорога, россия