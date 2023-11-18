https://ria.ru/20231118/podzhog-1910322763.html

В Калининградской области подтвердили попытку поджога военкомата

В Калининградской области подтвердили попытку поджога военкомата - РИА Новости, 18.11.2023

В Калининградской области подтвердили попытку поджога военкомата

Здание, где расположены военкомат и призывная комиссия попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив в него бутылку с... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T20:42

2023-11-18T20:42

2023-11-18T20:42

происшествия

калининградская область

советск

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КАЛИНИНГРАД,18 ноя - РИА Новости. Здание, где расположены военкомат и призывная комиссия попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив в него бутылку с зажигательной смесью, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. "Военкомат и призывная комиссия находятся в одном здании. Женщина задержана по горячим следам, здание не пострадало", - сказал Лысков. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что женщина пыталась поджечь здание призывной комиссии. Идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила ее на данные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам источника, женщина в момент поджога разговаривала с кем-то по мобильному телефону.

https://ria.ru/20231115/podzhog-1909575699.html

калининградская область

советск

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происшествия, калининградская область, советск