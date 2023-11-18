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Возможный кандидат в президенты США допускает подобие минских соглашений - РИА Новости, 18.11.2023
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15:09 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/podobie-1910278816.html
Возможный кандидат в президенты США допускает подобие минских соглашений
Возможный кандидат в президенты США допускает подобие минских соглашений - РИА Новости, 18.11.2023
Возможный кандидат в президенты США допускает подобие минских соглашений
Врач и активист Джилл Стайн, выдвинувшая свою кандидатуру от Партии Зеленых на выборах президента США в 2024 году, обвинила Вашингтон в срыве переговоров между... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:09
2023-11-18T15:09
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
джилл стайн
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Врач и активист Джилл Стайн, выдвинувшая свою кандидатуру от Партии Зеленых на выборах президента США в 2024 году, обвинила Вашингтон в срыве переговоров между Россией и Украиной, считает, что есть вероятность рассмотрения подобия минских соглашений. В интервью изданию Newsweek она заявила о необходимости немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров. Стайн напомнила, что Москва и Киев еще в марте 2022 года обсуждали компромиссную договоренность. "И было активное вмешательство со стороны США и Великобритании, которое ее заблокировало", - подчеркнула она. По мнению Стайн, есть вероятность "оказаться где-то очень близко к минским соглашениям", хотя она добавила, что теперь искренность США и стран Европы относительно этих договоренностей подвергается сомнению. "Но теоретически это можно сделать, и мы можем к этому вернуться", - подытожила Стайн. Она указала на то, что мнение американцев относительно конфликта на Украине поменялось, несмотря на "серьезное бремя пропаганды". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://radiosputnik.ru/20231111/armiya-1908819231.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, джилл стайн
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Джилл Стайн
Возможный кандидат в президенты США допускает подобие минских соглашений

Возможный кандидат в президенты США Стайн допускает подобия минских соглашений

© AP Photo / Matt RourkeКандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн
Кандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Врач и активист Джилл Стайн, выдвинувшая свою кандидатуру от Партии Зеленых на выборах президента США в 2024 году, обвинила Вашингтон в срыве переговоров между Россией и Украиной, считает, что есть вероятность рассмотрения подобия минских соглашений.
В интервью изданию Newsweek она заявила о необходимости немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров. Стайн напомнила, что Москва и Киев еще в марте 2022 года обсуждали компромиссную договоренность.
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«
"И было активное вмешательство со стороны США и Великобритании, которое ее заблокировало", - подчеркнула она.
По мнению Стайн, есть вероятность "оказаться где-то очень близко к минским соглашениям", хотя она добавила, что теперь искренность США и стран Европы относительно этих договоренностей подвергается сомнению.
«
"Но теоретически это можно сделать, и мы можем к этому вернуться", - подытожила Стайн.
Она указала на то, что мнение американцев относительно конфликта на Украине поменялось, несмотря на "серьезное бремя пропаганды".
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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