https://ria.ru/20231118/petitsiya-1910240047.html

Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией

Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2023

Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией

Более восьми тысяч человек подписали призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T09:44

2023-11-18T09:44

2023-11-18T12:15

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Более восьми тысяч человек подписали призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com."Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов. Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища", — говорится в описании инициативы. По данным на 9:20 мск, петицию подписали 8149 пользователей. Ее открыли на сайте в минувший четверг.Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен со своей стороны подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910226481.html

https://ria.ru/20231117/zagrazhdeniya-1910078893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, финляндия, хельсинки