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Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2023
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09:44 18.11.2023 (обновлено: 12:15 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/petitsiya-1910240047.html
Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией
Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией - РИА Новости, 18.11.2023
Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией
Более восьми тысяч человек подписали призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T09:44
2023-11-18T12:15
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Более восьми тысяч человек подписали призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com."Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов. Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища", — говорится в описании инициативы. По данным на 9:20 мск, петицию подписали 8149 пользователей. Ее открыли на сайте в минувший четверг.Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен со своей стороны подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910226481.html
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в мире, россия, финляндия, хельсинки
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки
Более восьми тысяч финнов призвали не закрывать КПП на границе с Россией

Более восьми тысяч финнов подписали петицию не закрывать КПП на границе с РФ

© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZOАвтомобили на пункте пропуска Нуйямаа, Финляндия
Автомобили на пункте пропуска Нуйямаа, Финляндия - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO RAMPAZZO
Автомобили на пункте пропуска Нуйямаа, Финляндия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноя — РИА Новости. Более восьми тысяч человек подписали призыв к финским властям не закрывать КПП на границе с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com.
«
"Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы. Например, дети не видят своих бабушек и дедушек или вторых супругов. Беженцев без документов можно направить от границы до станции, где обрабатываются заявления о предоставлении убежища", — говорится в описании инициативы.
По данным на 9:20 мск, петицию подписали 8149 пользователей. Ее открыли на сайте в минувший четверг.
Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен со своей стороны подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры. Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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