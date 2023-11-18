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В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/odessa-1910242063.html
В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.11.2023
В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в районе Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной военной... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:01
2023-11-18T10:01
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в районе Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в в телеграм-канале. Ранее местные неофициальные Telegram-сообщества заявляли, что под Одессой была повреждена нефтебаза. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Братчука, в Одесском районе поврежден "объект энергетической инфраструктуры". "Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении. По словам Братчука, пожар на предприятии был оперативно локализован.
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в мире, одесса, одесский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесский район
В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

Власти заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры под Одессой

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в районе Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в в телеграм-канале.
Ранее местные неофициальные Telegram-сообщества заявляли, что под Одессой была повреждена нефтебаза.
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Братчука, в Одесском районе поврежден "объект энергетической инфраструктуры". "Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении.
По словам Братчука, пожар на предприятии был оперативно локализован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесский район
 
 
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