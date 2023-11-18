https://ria.ru/20231118/odessa-1910242063.html

В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 18.11.2023

В Одессе заявили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в районе Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной военной... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:01

2023-11-18T10:01

2023-11-18T10:01

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в районе Одессы, вспыхнул пожар, заявил глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук в в телеграм-канале. Ранее местные неофициальные Telegram-сообщества заявляли, что под Одессой была повреждена нефтебаза. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Братчука, в Одесском районе поврежден "объект энергетической инфраструктуры". "Вспыхнул пожар", - говорится в сообщении. По словам Братчука, пожар на предприятии был оперативно локализован.

https://ria.ru/20231110/vzryvy-1908777616.html

одесса

одесский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, одесский район