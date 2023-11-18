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Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910248573.html
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.11.2023
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:59
2023-11-18T10:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 09.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231118/donbass-1910238492.html
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910209654.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку

Украинские войска за 15 минут выпустили десять снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства..
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 09.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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