https://ria.ru/20231118/obstrel-1910248573.html

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.11.2023

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:59

2023-11-18T10:59

2023-11-18T10:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

стирол

нато

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Горловку в ДНР, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале ведомства.. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 09.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231118/donbass-1910238492.html

https://ria.ru/20231118/obstrel-1910209654.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия