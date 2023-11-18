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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов - РИА Новости, 18.11.2023
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10:22 18.11.2023 (обновлено: 10:23 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/obstrel-1910244859.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов - РИА Новости, 18.11.2023
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили порядка 50 снарядов по шести приграничным районам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:22
2023-11-18T10:23
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили порядка 50 снарядов по шести приграничным районам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 17 ноября. Украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 49 снарядами, включая три взрывных устройства с дронов. Кроме того, был сбит один беспилотник. По данным главы региона, пострадавших за отчетный день нет, повреждены хозпостройка и домовладение. "В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – один артиллерийский снаряд", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе два раза из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок. В Волоконовском районе 4 раза из миномета и 15 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 4 прилета, уточнил глава области. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 7 минометных снарядов. На окраине села Дроновка с БВС сброшено самодельное взрывное устройство. Над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА противника", - подчеркнул Гладков. В Шебекинском городском округе, по данным губернатора, по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и 3 минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. В результате атаки сгорела хозпостройка и повреждено домовладение. По селу Терезовка выпущено 2 минометных снаряда, по селу Середа – 3 гранатометных выстрела, отметил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, украина
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Украина
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 50 снарядов

ВСУ за сутки выпустили порядка 50 снарядов по шести районам Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили порядка 50 снарядов по шести приграничным районам, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В субботу губернатор опубликовал статистику об обстрелах, которые произошли в регионе 17 ноября. Украинские военные обстреляли шесть приграничных муниципалитетов 49 снарядами, включая три взрывных устройства с дронов. Кроме того, был сбит один беспилотник. По данным главы региона, пострадавших за отчетный день нет, повреждены хозпостройка и домовладение.
Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Щетиновка – один артиллерийский снаряд", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе два раза из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок. В Волоконовском районе 4 раза из миномета и 15 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 4 прилета, уточнил глава области.
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"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 7 минометных снарядов. На окраине села Дроновка с БВС сброшено самодельное взрывное устройство. Над селом Ивановская Лисица сбит БПЛА противника", - подчеркнул Гладков.
В Шебекинском городском округе, по данным губернатора, по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и 3 минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. В результате атаки сгорела хозпостройка и повреждено домовладение. По селу Терезовка выпущено 2 минометных снаряда, по селу Середа – 3 гранатометных выстрела, отметил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковУкраина
 
 
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