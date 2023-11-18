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Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.11.2023
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T00:17
2023-11-18T00:17
2023-11-18T00:17
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 153 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Донецк, Горловка и Золотаревка. Как отмечается, поступили сведения о ранении мирного жителя в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 36 обстрелов.
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 153 боеприпаса