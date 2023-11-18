https://ria.ru/20231118/obstrel-1910209654.html

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.11.2023

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T00:17

2023-11-18T00:17

2023-11-18T00:17

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 153 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 153 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Донецк, Горловка и Золотаревка. Как отмечается, поступили сведения о ранении мирного жителя в Донецке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 36 обстрелов.

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, в мире