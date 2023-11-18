https://ria.ru/20231118/oborona-1910335396.html

Министр обороны Израиля сообщил, где ЦАХАЛ настигнет ХАМАС

Министр обороны Израиля сообщил, где ЦАХАЛ настигнет ХАМАС - РИА Новости, 18.11.2023

Министр обороны Израиля сообщил, где ЦАХАЛ настигнет ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант в субботу заявил, что у бойцов ХАМАС остается все меньше убежищ в секторе Газа, добавив, что израильская армия доберется до... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T23:42

2023-11-18T23:42

2023-11-18T23:42

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израиль

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восточный иерусалим

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант в субботу заявил, что у бойцов ХАМАС остается все меньше убежищ в секторе Газа, добавив, что израильская армия доберется до них и на юге анклава. По словам министра, недавно начался второй этап наземной операции, в рамках которого военные начали маневры в восточной части города Газа. До этого наземные силы действовали преимущественно на севере и на западе города. "С каждым днем мест, где могут скрываться террористы ХАМАС, становится все меньше. Те, кто находились в западной части города, уже познали смертоносную мощь ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Те, кто находятся в восточной части города, познают это сегодня или в ближайшие дни. Те, кто находятся на юге сектора Газа, также вскоре с этим столкнутся", - заявил Галант в телеобращении к нации. Министр обороны также отметил, что ХАМАС понес серьезные потери в живой силе, а его инфраструктуре нанесен значительный ущерб. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/deystviya-1910332101.html

https://ria.ru/20231118/deystviya-1910327148.html

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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году