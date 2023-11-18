https://ria.ru/20231118/neftebaza-1910276028.html

На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области

На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023

На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области

Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:51

2023-11-18T14:51

2023-11-18T14:51

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области. Ранее местные власти заявляли о повреждении неназванного объекта энергетической инфраструктуры, по информации местных Telegram-сообществ, речь шла о нефтебазе в районе Одессы. Как говорится в сообщении на странице Минэнерго в соцсети, "поврежден энергетический объект - нефтебаза", а также "электросети". Сообщается, что без света остались более 3,2 тысячи абонентов. Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо Одесской, о повреждении инфраструктурных объектов сообщали в Черниговской области на севере страны.

https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесская область