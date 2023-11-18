https://ria.ru/20231118/neftebaza-1910276028.html
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области
Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:51
2023-11-18T14:51
2023-11-18T14:51
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области. Ранее местные власти заявляли о повреждении неназванного объекта энергетической инфраструктуры, по информации местных Telegram-сообществ, речь шла о нефтебазе в районе Одессы. Как говорится в сообщении на странице Минэнерго в соцсети, "поврежден энергетический объект - нефтебаза", а также "электросети". Сообщается, что без света остались более 3,2 тысячи абонентов. Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо Одесской, о повреждении инфраструктурных объектов сообщали в Черниговской области на севере страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области
Минэнерго Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области