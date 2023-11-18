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На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:51 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/neftebaza-1910276028.html
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области - РИА Новости, 18.11.2023
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области
Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:51
2023-11-18T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области. Ранее местные власти заявляли о повреждении неназванного объекта энергетической инфраструктуры, по информации местных Telegram-сообществ, речь шла о нефтебазе в районе Одессы. Как говорится в сообщении на странице Минэнерго в соцсети, "поврежден энергетический объект - нефтебаза", а также "электросети". Сообщается, что без света остались более 3,2 тысячи абонентов. Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо Одесской, о повреждении инфраструктурных объектов сообщали в Черниговской области на севере страны.
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267839.html
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
На Украине подтвердили повреждение нефтебазы в Одесской области

Минэнерго Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство энергетики Украины подтвердило повреждение нефтебазы в Одесской области.
Ранее местные власти заявляли о повреждении неназванного объекта энергетической инфраструктуры, по информации местных Telegram-сообществ, речь шла о нефтебазе в районе Одессы.
Как говорится в сообщении на странице Минэнерго в соцсети, "поврежден энергетический объект - нефтебаза", а также "электросети".
Сообщается, что без света остались более 3,2 тысячи абонентов.
Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо Одесской, о повреждении инфраструктурных объектов сообщали в Черниговской области на севере страны.
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