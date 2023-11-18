https://ria.ru/20231118/narod-1910331530.html

Палестинский народ заслуживает собственное государство, заявил Байден

Палестинский народ заслуживает собственное государство, заявил Байден - РИА Новости, 18.11.2023

Палестинский народ заслуживает собственное государство, заявил Байден

Народ Палестины заслуживает собственного государства, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T22:36

2023-11-18T22:36

2023-11-18T23:13

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джо байден

палестина

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Народ Палестины заслуживает собственного государства, заявил президент США Джо Байден."Народ Палестины заслуживает собственного государства и свободного от ХАМАС будущего", - написал Байден в статье для Washington Post.Он подчеркнул, что "с разбитым сердцем" смотрит на снимки из Газы, запечатлевшие гибель "тысяч гражданских лиц, в том числе детей"."Нашей целью должна быть не остановка войны сейчас, а ее прекращение навсегда, разрушение цикла насилия и построение чего-то сильнее в Газе и по всему Ближнему Востоку, чтобы история не повторялась", - написал Байден.Он подчеркнул, что путь к этому лежит через подход "два государства для двух народов"."Достижение этого потребует обязательств Израиля и Палестины, а также США и союзников. Эта работа должна начаться сейчас", - заявил Байден.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/bayden-1910331986.html

https://ria.ru/20231118/khamas-1910331887.html

https://ria.ru/20231118/vlasti-1910331791.html

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