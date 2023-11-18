https://ria.ru/20231118/naemnik-1910227432.html

Поток наемников в ряды ВСУ стал меньше, заявил пленный грузинский снайпер

Поток наемников в ряды ВСУ стал меньше, заявил пленный грузинский снайпер - РИА Новости, 18.11.2023

Поток наемников в ряды ВСУ стал меньше, заявил пленный грузинский снайпер

Поток наемников во "второй иностранный легион" ВСУ стал заметно меньше, об этом можно судить по нечастому пополнению личного состава, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T06:07

2023-11-18T06:07

2023-11-18T11:03

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ЛУГАНСК, 18 ноя — РИА Новости. Поток наемников во "второй иностранный легион" ВСУ стал заметно меньше, об этом можно судить по нечастому пополнению личного состава, рассказал РИА Новости пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе.На днях он попал в плен со своим сослуживцем, тоже грузином по национальности, в лесу под городом Кременная. Они с напарником шли занимать позицию для стрельбы, но ошиблись дорогой и оказались на позициях российской группировки "Отважные"."Я думаю, что меньше людей стало. Потому что пополнение нечасто идет <...>. Не знаю, почему, но есть факт — меньше их (наемников. — Прим. ред.) стало. Раньше, в прошлом году, в марте, апреле — были люди. А потом перестали", — рассказал Чубетидзе.По словам пленного снайпера, он служил в третьем взводе первой роты в звании младшего сержанта во "втором интернациональном легионе обороны Украины".Снайпер ранее сообщил, что родился в 1983 году в Гори. В 2007-м его задержала "власть Саакашвили" по делу о краже. Чубетидзе вышел на свободу в 2011 году. Затем перебрался в Турцию, работал в Стамбуле в строительной сфере, но и там у него возникли проблемы с законом, и в 2015-м его депортировали на родину.После этого из-за отсутствия работы Чубетидзе перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Он служил во взводе снабжения в 72-й бригаде по 2019-й. Затем у него снова были проблемы с грузинским правосудием — с 2019 года его разыскивали на родине за попытку штурма парламента Грузии и участие в беспорядках, ему "светило от семи до 15 лет".Чубетидзе пояснил, что у него не было документов — получить новый грузинский паспорт он не мог. Он жил в Киеве вместе с детьми и женой. В 2022 году украинская полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО в ожидании приговора суда. Там мужчину завербовала "украинская контрразведка", и он подписал контракт с "интернациональным легионом".Как сообщал директор ФСБ Александр Бортников, против России на Украине воюют члены 13 частных военных компаний (ЧВК) из Европы и члены девяти зарубежных военизированных прокси-формирований, установлены почти 800 наемников из 35 стран.Минобороны неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей Украине. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20231116/naemnik-1909814621.html

https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1909993550.html

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грузия, кременная, украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)