https://ria.ru/20231118/moskva-1910250220.html
Мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве
Мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 18.11.2023
Мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве
Мужчина пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, он... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:12
2023-11-18T11:12
2023-11-18T11:12
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мужчина пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, он задержан, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Сегодня ночью 49-летний злоумышленник, находясь на территории мемориального комплекса "Поклонная гора", попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их", - говорится в сообщении. В отношении мужчины органами полиции возбуждено дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны), оно передано в СК РФ. "Фигурант задержан, в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве
Мужчина попытался потушить Вечный огонь и разбросал венки на Поклонной горе