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В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия" - РИА Новости, 18.11.2023
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Культура
 
10:51 18.11.2023 (обновлено: 13:17 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/moskva-1910247576.html
В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия"
В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия" - РИА Новости, 18.11.2023
В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия"
Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) запустило новую версию сайта "Объекты культурного наследия", где все желающие... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:51
2023-11-18T13:17
культура
москва
россия
федор шехтель
лев кекушев
культура
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) запустило новую версию сайта "Объекты культурного наследия", где все желающие смогут познакомиться с архитектурой и историей уникальных особняков, находящихся в ведении организации. В пресс-службе управления РИА Новости рассказали, что на сегодняшний день "в ведении находится более 130 московских особняков – памятников архитектуры, предназначенных в приоритетном порядке для размещения дипломатических и иных зарубежных представительств в Москве". Именно поэтому "возможность посещения этих особняков – шедевров Федора Шехтеля, Льва Кекушева, Вильяма Валькота, великолепных образцов стилей неоклассицизма, неоготики, эклектики, модерна и русского стиля – весьма и весьма ограничена". На сайте же все желающие могут ознакомиться с уникальной информацией о зданиях, увидеть архивные, актуальные фотографии, связанных с особняками. В пресс-службе пояснили, что "сайт не только получил новый, выразительный дизайн, но и современный функционал". Так, усовершенствованная навигация по карте объектов культурного наследия позволит найти интересующие особняки по году постройки, создателю или архитектурному стилю. На обновленном сайте представлено несколько разделов. Так, раздел "Ретроспектива", делает доступным "путешествия во времени" путем изучения исторических фотографий зданий. Раздел "Виртуальные туры" приоткрывает двери закрытых особняков, приглашая "прогуляться" по ним, ознакомиться с деталями интерьеров. Курьезные исторические факты и точные наблюдения свидетелей эпохи доступны в разделе "Московские истории". Здесь же можно познакомиться с редкими иллюстрированными альбомами: "Москва посольская", "Московские особняки", "Особняк. Возрождение шедевра".
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москва, россия, федор шехтель, лев кекушев, культура
Культура, Москва, Россия, Федор Шехтель, Лев Кекушев, Культура
В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия"

В Москве обновили сайт, где можно "прогуляться" по закрытым особнякам

© РИА Новости / Юрий Артамонов | Перейти в медиабанкОсобняк И.А. Миндовского на Поварской улице в Москве
Особняк И.А. Миндовского на Поварской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) запустило новую версию сайта "Объекты культурного наследия", где все желающие смогут познакомиться с архитектурой и историей уникальных особняков, находящихся в ведении организации.
В пресс-службе управления РИА Новости рассказали, что на сегодняшний день "в ведении находится более 130 московских особняков – памятников архитектуры, предназначенных в приоритетном порядке для размещения дипломатических и иных зарубежных представительств в Москве". Именно поэтому "возможность посещения этих особняков – шедевров Федора Шехтеля, Льва Кекушева, Вильяма Валькота, великолепных образцов стилей неоклассицизма, неоготики, эклектики, модерна и русского стиля – весьма и весьма ограничена".
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На сайте же все желающие могут ознакомиться с уникальной информацией о зданиях, увидеть архивные, актуальные фотографии, связанных с особняками.
В пресс-службе пояснили, что "сайт не только получил новый, выразительный дизайн, но и современный функционал". Так, усовершенствованная навигация по карте объектов культурного наследия позволит найти интересующие особняки по году постройки, создателю или архитектурному стилю.
На обновленном сайте представлено несколько разделов. Так, раздел "Ретроспектива", делает доступным "путешествия во времени" путем изучения исторических фотографий зданий. Раздел "Виртуальные туры" приоткрывает двери закрытых особняков, приглашая "прогуляться" по ним, ознакомиться с деталями интерьеров. Курьезные исторические факты и точные наблюдения свидетелей эпохи доступны в разделе "Московские истории".
Здесь же можно познакомиться с редкими иллюстрированными альбомами: "Москва посольская", "Московские особняки", "Особняк. Возрождение шедевра".
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