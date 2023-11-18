https://ria.ru/20231118/moskva-1910247576.html

В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия"

В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия" - РИА Новости, 18.11.2023

В Москве запустили новую версию сайта "Объекты культурного наследия"

Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) запустило новую версию сайта "Объекты культурного наследия", где все желающие... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:51

2023-11-18T10:51

2023-11-18T13:17

культура

москва

россия

федор шехтель

лев кекушев

культура

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) запустило новую версию сайта "Объекты культурного наследия", где все желающие смогут познакомиться с архитектурой и историей уникальных особняков, находящихся в ведении организации. В пресс-службе управления РИА Новости рассказали, что на сегодняшний день "в ведении находится более 130 московских особняков – памятников архитектуры, предназначенных в приоритетном порядке для размещения дипломатических и иных зарубежных представительств в Москве". Именно поэтому "возможность посещения этих особняков – шедевров Федора Шехтеля, Льва Кекушева, Вильяма Валькота, великолепных образцов стилей неоклассицизма, неоготики, эклектики, модерна и русского стиля – весьма и весьма ограничена". На сайте же все желающие могут ознакомиться с уникальной информацией о зданиях, увидеть архивные, актуальные фотографии, связанных с особняками. В пресс-службе пояснили, что "сайт не только получил новый, выразительный дизайн, но и современный функционал". Так, усовершенствованная навигация по карте объектов культурного наследия позволит найти интересующие особняки по году постройки, создателю или архитектурному стилю. На обновленном сайте представлено несколько разделов. Так, раздел "Ретроспектива", делает доступным "путешествия во времени" путем изучения исторических фотографий зданий. Раздел "Виртуальные туры" приоткрывает двери закрытых особняков, приглашая "прогуляться" по ним, ознакомиться с деталями интерьеров. Курьезные исторические факты и точные наблюдения свидетелей эпохи доступны в разделе "Московские истории". Здесь же можно познакомиться с редкими иллюстрированными альбомами: "Москва посольская", "Московские особняки", "Особняк. Возрождение шедевра".

https://ria.ru/20230425/vystavka-1867352446.html

https://realty.ria.ru/20220407/remont-1782262448.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, федор шехтель, лев кекушев, культура