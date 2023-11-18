Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/moroz-1910220901.html
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных - РИА Новости, 18.11.2023
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных
Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:31
2023-11-18T03:31
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892853884_0:296:3053:2013_1920x0_80_0_0_a606c6dc72814a97a9eebbbd150868a8.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры - минус 6 - минус 8, а днем - минус 3 - минус 5, это четвертая пятидневка декабря по климату. В воскресенье ночью - минус 9 - минус 11, днем - минус 5 - минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что осадков на выходных в Москве не ожидается, погода будет солнечной.
https://ria.ru/20230219/pogoda-1852973283.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892853884_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_01a2fa07cd9057a2f72885bbe718439c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных

Вильфанд: в Москву на выходные придет новогодний мороз

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры - минус 6 - минус 8, а днем - минус 3 - минус 5, это четвертая пятидневка декабря по климату. В воскресенье ночью - минус 9 - минус 11, днем - минус 5 - минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская", - сказал Вильфанд.
Оттепель - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель
19 февраля, 15:08
Синоптик отметил, что осадков на выходных в Москве не ожидается, погода будет солнечной.
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала