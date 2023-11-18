https://ria.ru/20231118/moroz-1910220901.html

Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных

Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных - РИА Новости, 18.11.2023

Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных

Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T03:31

2023-11-18T03:31

2023-11-18T03:31

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892853884_0:296:3053:2013_1920x0_80_0_0_a606c6dc72814a97a9eebbbd150868a8.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры - минус 6 - минус 8, а днем - минус 3 - минус 5, это четвертая пятидневка декабря по климату. В воскресенье ночью - минус 9 - минус 11, днем - минус 5 - минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что осадков на выходных в Москве не ожидается, погода будет солнечной.

https://ria.ru/20230219/pogoda-1852973283.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество