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Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных - РИА Новости, 18.11.2023
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных
Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:31
2023-11-18T03:31
2023-11-18T03:31
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роман вильфанд
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общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры - минус 6 - минус 8, а днем - минус 3 - минус 5, это четвертая пятидневка декабря по климату. В воскресенье ночью - минус 9 - минус 11, днем - минус 5 - минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что осадков на выходных в Москве не ожидается, погода будет солнечной.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Москвичей предупредили о "новогоднем" морозе на выходных
Вильфанд: в Москву на выходные придет новогодний мороз
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Температура в Москве в субботу опустится до минус 8, а в воскресенье - до минус 11, что соответствует норме 1 января, снега при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В субботу температура будет совсем не ноябрьская. Ночные температуры - минус 6 - минус 8, а днем - минус 3 - минус 5, это четвертая пятидневка декабря по климату. В воскресенье ночью - минус 9 - минус 11, днем - минус 5 - минус 7. Можно сказать, что это погода почти первоянварская", - сказал Вильфанд.
Двадцатиградусные морозы в столичном регионе сменит оттепель
Синоптик отметил, что осадков на выходных в Москве не ожидается, погода будет солнечной.