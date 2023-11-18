https://ria.ru/20231118/mitta-1910301057.html

Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера

Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера - РИА Новости, 18.11.2023

Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера

Режиссер Александр Митта переведен из реанимации в обычную палату, подтвердил его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:43

2023-11-18T17:43

2023-11-18T17:43

культура

россия

александр митта (рабинович)

геннадий иванов

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вгик

новости культуры

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта переведен из реанимации в обычную палату, подтвердил его помощник Геннадий Иванов. Ранее он сообщил агентству, что Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние нестабильное, идет диагностика. "Да-да. Вчера или позавчера получше было уже", - ответил он на вопрос от том, действительно ли Митта переведен в палату из реанимации. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик, новости культуры