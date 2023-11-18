https://ria.ru/20231118/mitta-1910301057.html
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера - РИА Новости, 18.11.2023
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера
Режиссер Александр Митта переведен из реанимации в обычную палату, подтвердил его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:43
2023-11-18T17:43
2023-11-18T17:43
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта переведен из реанимации в обычную палату, подтвердил его помощник Геннадий Иванов. Ранее он сообщил агентству, что Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние нестабильное, идет диагностика. "Да-да. Вчера или позавчера получше было уже", - ответил он на вопрос от том, действительно ли Митта переведен в палату из реанимации. Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик, новости культуры
Культура, Россия, Александр Митта (Рабинович), Геннадий Иванов, Михаил Ромм, ВГИК, Новости культуры
Помощник Александра Митты рассказал о состоянии режиссера
Помощник Александра Митты: режиссера перевели из реанимации в обычную палату