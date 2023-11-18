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Маск пригрозил блокировать любого, кто будет пропагандировать в Х геноцид

Маск пригрозил блокировать любого, кто будет пропагандировать в Х геноцид - РИА Новости, 18.11.2023

Маск пригрозил блокировать любого, кто будет пропагандировать в Х геноцид

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любой из пользователей принадлежащей ему соцсети X, который будет публично выступать в поддержку РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T03:10

2023-11-18T03:10

2023-11-18T03:10

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сша

израиль

илон маск

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ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что любой из пользователей принадлежащей ему соцсети X, который будет публично выступать в поддержку геноцида какой-либо из этнических групп, подвергнется блокировке. "Рискуя озвучить очевидное, скажу, что любой, кто выступает за геноцид какой-либо из групп, подвергнется блокировке на данной платформе", - написал Маск в своем аккаунте в X. Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер написал, что, по его мнению, данное утверждение соответствует действительности. Впоследствии недовольство высказыванием Маска публично выразил Белый дом. Как заявил заместитель пресс-секретаря американской администрации Эндрю Бейтс, в руководстве США сочли слова предпринимателя антисемитскими. При этом Бейтс обратил внимание на то, что подобные высказывания прозвучали всего через месяц после атаки движения ХАМАС на Израиль.

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в мире, сша, израиль, илон маск, хамас