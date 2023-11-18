https://ria.ru/20231118/malchik-1910335249.html
В Омске во время снегопада пропал ребенок
В Омске во время снегопада пропал ребенок - РИА Новости, 18.11.2023
В Омске во время снегопада пропал ребенок
Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T23:38
2023-11-18T23:38
2023-11-18T23:38
происшествия
омск
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ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Родители ребенка сообщили в полицию о пропаже мальчика 18 ноября около 20.00 (17.00 мск). Он ушел из дома по улице 20 лет РККА в Омске и до настоящего времени не вернулся. "Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130-140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную шапку. Сейчас полицейские проводят комплекс первоначальных мероприятий, опрашивают родственников и друзей маленького омича, проверяют места его возможного появления", - сообщили в пресс-службе. Сильный снегопад пришел в Омск на смену дождю, специальные службы города приведены в режим повышенной готовности. Осадки наблюдались в городе весь день.
https://ria.ru/20231113/mvd-1909054226.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске во время снегопада пропал ребенок
В Омске во время сильного снегопада пропал девятилетний мальчик
ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Родители ребенка сообщили в полицию о пропаже мальчика 18 ноября около 20.00 (17.00 мск). Он ушел из дома по улице 20 лет РККА в Омске и до настоящего времени не вернулся.
«
"Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130-140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную шапку. Сейчас полицейские проводят комплекс первоначальных мероприятий, опрашивают родственников и друзей маленького омича, проверяют места его возможного появления", - сообщили в пресс-службе.
Сильный снегопад пришел в Омск на смену дождю, специальные службы города приведены в режим повышенной готовности. Осадки наблюдались в городе весь день.
В Иркутске сообщили, что второй день не могут найти пропавшего школьника