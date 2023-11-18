https://ria.ru/20231118/malchik-1910335249.html

В Омске во время снегопада пропал ребенок

В Омске во время снегопада пропал ребенок - РИА Новости, 18.11.2023

В Омске во время снегопада пропал ребенок

Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T23:38

2023-11-18T23:38

2023-11-18T23:38

происшествия

омск

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ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Родители ребенка сообщили в полицию о пропаже мальчика 18 ноября около 20.00 (17.00 мск). Он ушел из дома по улице 20 лет РККА в Омске и до настоящего времени не вернулся. "Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130-140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную шапку. Сейчас полицейские проводят комплекс первоначальных мероприятий, опрашивают родственников и друзей маленького омича, проверяют места его возможного появления", - сообщили в пресс-службе. Сильный снегопад пришел в Омск на смену дождю, специальные службы города приведены в режим повышенной готовности. Осадки наблюдались в городе весь день.

https://ria.ru/20231113/mvd-1909054226.html

омск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, омск