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В Омске во время снегопада пропал ребенок - РИА Новости, 18.11.2023
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23:38 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/malchik-1910335249.html
В Омске во время снегопада пропал ребенок
В Омске во время снегопада пропал ребенок - РИА Новости, 18.11.2023
В Омске во время снегопада пропал ребенок
Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T23:38
2023-11-18T23:38
происшествия
омск
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ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Родители ребенка сообщили в полицию о пропаже мальчика 18 ноября около 20.00 (17.00 мск). Он ушел из дома по улице 20 лет РККА в Омске и до настоящего времени не вернулся. "Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130-140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную шапку. Сейчас полицейские проводят комплекс первоначальных мероприятий, опрашивают родственников и друзей маленького омича, проверяют места его возможного появления", - сообщили в пресс-службе. Сильный снегопад пришел в Омск на смену дождю, специальные службы города приведены в режим повышенной готовности. Осадки наблюдались в городе весь день.
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске во время снегопада пропал ребенок

В Омске во время сильного снегопада пропал девятилетний мальчик

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота дежурной части полиции
Работа дежурной части полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа дежурной части полиции. Архивное фото
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ОМСК, 18 ноя - РИА Новости. Девятилетний мальчик пропал в Омске вечером во время сильного снегопада, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Родители ребенка сообщили в полицию о пропаже мальчика 18 ноября около 20.00 (17.00 мск). Он ушел из дома по улице 20 лет РККА в Омске и до настоящего времени не вернулся.
«
"Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130-140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную шапку. Сейчас полицейские проводят комплекс первоначальных мероприятий, опрашивают родственников и друзей маленького омича, проверяют места его возможного появления", - сообщили в пресс-службе.
Сильный снегопад пришел в Омск на смену дождю, специальные службы города приведены в режим повышенной готовности. Осадки наблюдались в городе весь день.
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